Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da bayram öncesi otogarda simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Erzurum'da bayram öncesi otogarda simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Erzurum'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde yolculara emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla uygulamalı anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 17:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bayram öncesi otogarda simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Erzurum'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde yolculara emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla uygulamalı anlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen çalışmada, hareket edecek otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Seyahat yapacak yolculara broşür dağıtan ekipler, sürücülere alkolmetreyle ölçüm yaptı.

        Ekipler, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi.

        - "Emniyet kemeri takmadan yolculuğa başlamayacağım"

        Simülasyon aracına binen Enes Can Vuruşkan, 17 kilometre/saatlik hızla yapılan teste emniyet kemerinin önemini daha iyi anladığını belirterek, "Böylelikle trafiğe çıktığım zaman ya da bir araca bindiğim zaman emniyet kemeri takmadan yolculuğa başlamayacağım. Düşük hızda bu kadar etkileniyorsak yüksek hızlarda kemer takmadan hayatta kalmak zor. Bu çalışmadan dolayı polis ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Trafik Şube Müdürlüğü personeli Kıdemli Başpolis Ahmet Erdem de otobüslerdeki yolculara emniyet kemerinin önemi anlatarak, bayramların insanın sevdiklerine kavuşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel zamanları olduğunu söyledi.

        Erdem, "Bu güzel yolculuğun hüzne dönüşmemesi için lütfen emniyet kemerinizi takınız. Sizleri, sevdiklerinizle sağ salim ulaştıracak en önemli kurallardan biri emniyet kemeridir. Unutmayın emniyet kemeri trafik kazalarında can kayıplarını yaklaşık yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltır." dedi.

        Erdem, "yolun sonu bayram olsun" mottosuyla tüm yolculara kazası belasız yolculuklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Erzurum-Erzincan karayolundan zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Erzurum-Erzincan karayolundan zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Gazeteci Orhan Akdal'a son görev
        Gazeteci Orhan Akdal'a son görev
        Aşkale'de trafik kazası: 7 yaralı
        Aşkale'de trafik kazası: 7 yaralı
        EBBSK BAL'da kaldı: Oltu 25 Mart'ı 3 golle geçti
        EBBSK BAL'da kaldı: Oltu 25 Mart'ı 3 golle geçti
        Tûs'un Gülü İmam Gazâlî çıktı Artık bir İmam Gazâlî romanımız var
        Tûs'un Gülü İmam Gazâlî çıktı Artık bir İmam Gazâlî romanımız var
        ETSO heyeti TOBB 82. genel kuruluna katıldı
        ETSO heyeti TOBB 82. genel kuruluna katıldı