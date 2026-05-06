Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da belediyenin besiciye hizmetiyle hayvan kalitesinin artırılması hedefleniyor

        Erzurum'da belediyenin besiciye hizmetiyle hayvan kalitesinin artırılması hedefleniyor

        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da Aziziye Belediyesi, hayvancılığı geliştirmek ve hayvan ırk kalitesini artırmak amacıyla besicilere suni tohumlama ile veterinerlik hizmeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da belediyenin besiciye hizmetiyle hayvan kalitesinin artırılması hedefleniyor

        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da Aziziye Belediyesi, hayvancılığı geliştirmek ve hayvan ırk kalitesini artırmak amacıyla besicilere suni tohumlama ile veterinerlik hizmeti sunuyor.

        Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında 1 Şubat 2025'te Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Birimde görev yapan 4 veteriner hekim, kırsal mahallelerde besicilere yerinde hizmet veriyor.

        Suni tohumlama, gebelik muayenesi, buzağı kontrolleri, küpeleme ve tedavi işlemlerini gerçekleştiren ekipler, talep doğrultusunda suni tohumlama da yapıyor.

        Hayvanların sonraki bakım ve kontrollerini takip eden ekipler, bu hizmeti düşük ücretle besicilerin ayağına götürüyor.

        Aziziye Belediye Başkanı Akpunar, AA muhabirine, ilçede 73 mahalleden 70'inde aktif hayvancılık yapıldığını belirterek, uzak mahallelerde veteriner hizmetlerine erişimin üreticiler için ciddi maliyet oluşturduğunu söyledi.

        Projeyle hem üretici yükünü azaltmayı hem de hayvancılığı daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akpunar, "Mahallelerimizin uzak olması sebebiyle veterinerlik hizmetinde, hastalıklar ve özellikle buzağı ölümüyle ciddi bir maliyet oluşuyor. Dolayısıyla bir işletme, veteriner hekimi 4-5 defa, belki 10 defa davet ettiği zaman o üreticimize ciddi külfeti oluyor." diye konuştu.

        Akpunar, proje kapsamında suni tohumlama da yaptıklarını belirterek, "Burada hedefimiz, buzağı ölümlerinin önüne geçip et kalitesinde ve karkas ağırlığında da ciddi bir gelişme olması. Aynı zamanda meraya dayalı besicilik ve et üretimi daha çabuk oluşan ırkları tercih edeceğiz. Bölgemizde suni tohumlamamızda başarı oranımız yaklaşık yüzde 80'lerde." ifadelerini kullandı.

        Hayvancılığın zor bir meslek olduğuna değinen Akpunar, sürdürülebilir hayvancılık ve Türkiye'yi ihracatçı bir konuma getirmek için sektörün karlı bir duruma getirilmesi gerektiğini anlattı.

        Akpunar, kendisinin de bu sektörün içinde olduğunu, az çok noksanlıkları bildiğini anlatarak, çiftçinin yapamayıp devletin gücüyle yapılması gerekenleri güçleri yettiği ölçüde belediye olarak katkıda bulunacaklarını kaydetti.

        - Şu anda 10'da biri fiyatına tohumlama yapıyoruz"

        Suni tohumlama hizmetinin uygun maliyetle yapılmasıyla ilgili Akpunar, şunları kaydetti:

        "En uzak mahallem 120 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla veteriner arkadaşlarımıza burada bir maliyet getirmesi doğal. Yani bir arabayla, taksiyle bir buzağının hastalığıyla veya tohumlamayla ilgili gittiği zaman 120 kilometrelik gidiş gelişi zaten ciddi bir yakıt ve 4-5 bin lira gibi bir masraf oluşuyor. Bir buzağı da yetişme döneminde bir defa hastalanmaz, 3-5 defa hastalanır. Aziziye Belediyesi olarak kendi ilçe sınırlarımızın içindeki işletmelerimize şu anda 10'da biri fiyatına tohumlama yapıyoruz. Buzağı tedavileri veya ishal gibi şeylerde de yine piyasa değerinin yüzde 10'u bir bedelle bu hizmeti veriyoruz."

        Veteriner hekim Muhammet Yunus Barik ise gece gündüz demeden bu hizmeti verdiklerini söyledi.

        Muhtarlarda ya da vatandaşlarda numaralarının olduğunu vurgulayan Barik, şöyle konuştu:

        "Talepleri doğrultusunda köylerimize gelip yetiştiricilerimize istediği hayvan ırklarına yönelik tohumlama gerçekleştiriyoruz. Asıl amacımız bu tohumlamaları yaparken hayvan ıslahını geliştirmek, kalitesini artırmak, doğan buzağıların verimini artırmak, yetiştirici için ve ekonomik olarak milli servet adına ülkemize kazandırmak. Burada yetiştiricilerimizin talepleri doğrultusunda gelip köylerimizde hayvanların muayenesini yapıyoruz, tohumlamaya uygun olup olmadığını anlıyoruz. Ona göre hayvan ırkını bozmadan, daha iyiye taşımak adına tohumlama işlemini yapıyoruz. Tohumlamadan sonra gebelik muayenesi hizmetimiz de mevcut. Daha sonra bu doğan buzağılarımızın tedavisi, küpeleme işlemleri ve kontrolü tespit çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz."

        Tınazlı Mahallesi'nde hayvanına suni tohumlama yaptıran Suat Köse de geçen yıl projeden haberi olduğunu ve hizmetten faydalanmaya başladığını anlatarak, "Dışarıdan veterinerleri getirip yaptırıyorduk. Maliyeti de zaten yüksekti. Biz belediyeden hizmeti geçen yıl da almıştık ve 300 liraydı. Allah razı olsun başkan ve yetkililerden. İstediğimiz tohumları yapıyorlar. Montofon ve kırmızı alaca istedik, onları da yaptılar. Hizmet güzel, çok iyi. Takip yapıyorlar, memnunuz. Hayvancılıkla uğraşanlara tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Benzer Haberler

        Batı illerine gönderilen kurbanlıklar Erzurum'da sıkı kontrolden geçiriliyo...
        Batı illerine gönderilen kurbanlıklar Erzurum'da sıkı kontrolden geçiriliyo...
        Astımı kontrol altına almanın yolu düzenli tedaviden geçiyor
        Astımı kontrol altına almanın yolu düzenli tedaviden geçiyor
        Yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı
        Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı
        Erzurum'da yalnız yaşan kişi evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşan kişi evinde ölü bulundu
        Erzurumspor FK, 1. Lig'de rekorlarla şampiyon oldu
        Erzurumspor FK, 1. Lig'de rekorlarla şampiyon oldu