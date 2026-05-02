        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da bir avukatın bıçaklı saldırıya uğrama anı güvenlik kamerasında

        Erzurum'da bir avukatın çalıştığı ofiste bıçaklı saldırıya uğrama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir hukuk bürosunda çalışan avukat Taha Bağaçlı, büroya gelen ve bir bankaya borcundan dolayı icralık olan K.P'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Bağaçlı'nın saldırıya uğrama anı avukatlık bürosunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, K.P'nin büroya gelip, avukatla bir süre görüştükten sonra elindeki bıçakla üzerine yürüyüp saldırıda bulunması, ofisteki çalışanların da K.P'yi sakinleştirmeye çalışması yer alıyor.

        Bağaçlı, olay sonrası Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

        Erzurum Barosu olayla ilgili kınama mesajı yayınlamıştı.

        Bağaçlı, AA muhabirine, bir bankaya borcu olan K.P'nin icrası nedeniyle aracına haciz işlemi yapıldığını ve bundan dolayı avukatın hukuk bürosuna gelip, kendisine tehditler savurarak saldırdığını söyledi.

        Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Bağaçlı, şöyle konuştu:

        "Ofise gelen K.P. 'buraya seninle konuşmaya gelmedim, seni öldürmeye geldim' diyerek bıçağı boğazıma dayadı. Sol eliyle yakamdan tutmuştu, sağ elinde ise kasap bıçağı vardı. Bir şekilde elinden kurtuldum ve kapıya doğru giderek dışarı çıktım. Peşimden geldi ama hemen iş yerinin karşısındaki ilçe emniyet müdürlüğüne sığındım. Yaptığımız iş hukuk mesleği, avukatlık kamu mesleğidir. Birisi tarafından öldürülmek için mi dünyaya geldim? Daha bir süre önce Bursa'da bir meslektaşımız öldürüldü."

        Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve tekrar gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan Küba mesajı
        ABD'den dev silah satışı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        İhracatta Nisan rekoru
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
