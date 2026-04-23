Erzurum'da çatıya savrulan Türk bayrağının yere düşmemesi için seferber oldular
Erzurum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle koparak çatıya savrulan Türk bayrağının yere düşmemesi için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.
Erzurum Kalesi'nde dalgalanan dev Türk bayrağı, kuvvetli rüzgar nedeniyle koparak Cedit Caddesi'ndeki iki katlı bir iş yerinin çatısına takıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kale personeli ve vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar Türk bayrağının çatıdan sarkan kısmının yere değmemesi için nöbet tuttu.
İtfaiye ekipleri, bayrağın bulunduğu çatıya araç merdiveniyle çıkıp ay-yıldızlı bayrağı öperek topladı.
Türk bayrağı daha sonra burada bekleyen kale personeline teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.