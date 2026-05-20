Erzurum'da çöken ahırın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Tekman ilçesinde ahırın çökmesi sonucu altında bir kişi hayatını kaybetti. İlçenin Çukuryayla Mahallesi'nde 73 yaşındaki H.R'nin evinin yakınlarındaki ahırın içinde bulunduğu sırada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin yardımıyla göçük altından çıkarılan kadının, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.R'nin cenazesi, Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

