Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası yapıldı

        Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası yapıldı

        Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda Downhill Türkiye Şampiyonası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 15:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası yapıldı

        Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda Downhill Türkiye Şampiyonası yapıldı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunca Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona, 81 ilden 86 sporcu katıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken'in ekstrem sporlar ve bisiklet turizmi alanındaki potansiyelini gözler önüne serdiğini söyledi.

        Şampiyonanın 2 yıldır düzenlendiğini belirten Bağrıyanık, "Palandöken sayesinde sporcular, düzgün parkurlar bulma imkanına sahip oldu. Organizasyonumuz 2 gündür devam ediyor, final yarışlarındayız. Palandöken'in uluslararası bilinirliliği Downhill sporunda önümüzdeki yıllarda da devam etmek suretiyle artacak. Uluslararası MTB Yarışları da yaz döneminde devam edecek." diye konuştu.


        Organizasyonda Avrupa ve Balkan şampiyonalarına katılma hakkı elde eden sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

        Yarışların sonuçları şu şekilde:

        - Elit erkekler

        1- Emir Melik Peker

        2- Kadir İbiş

        3- Eren Pirnal

        - Elit kadınlar

        1- İremsu Çağlar

        - Genç erkekler

        1- Ahmet Kurt

        2- Ramazan Ayvaz

        3- Yiğit Efe Al

        - Master erkekler

        1- Fehmi Gürkan

        2- Onur Sevgi

        3- Barış Şen

        - Yıldız erkekler

        1- Ali Mert Günay

        2- Ahmet Eren Acar

        3- Sefa Şenol

        - Yıldız kızlar

        1- Selin Ayşe Tığlı

        2- Cemile Poyraz

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Tortum Şelalesi'ni ziyaret etti
        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Tortum Şelalesi'ni ziyaret etti
        Palandöken geçidinde kar ve tipi etkili oldu
        Palandöken geçidinde kar ve tipi etkili oldu
        Erzurum'un yüksek kesimlerine baharın son haftasında kar yağdı
        Erzurum'un yüksek kesimlerine baharın son haftasında kar yağdı
        Mühendisin tohum makinesine kaptırdığı bacağı, mikrocerrahiyle kesilmekten...
        Mühendisin tohum makinesine kaptırdığı bacağı, mikrocerrahiyle kesilmekten...
        Vali Baruş, Tortum ve Uzundere'de
        Vali Baruş, Tortum ve Uzundere'de
        Yağmur ormanlarında yaşayan baykuş kelebeği görüntülendi
        Yağmur ormanlarında yaşayan baykuş kelebeği görüntülendi