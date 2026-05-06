Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da düzenlenecek 2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunları için resmi imzalar atıldı

        Erzurum'da düzenlenecek 2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunları için resmi imzalar atıldı

        Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından 2028'de düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na Erzurum'un ev sahipliği yapması, Slovenya'da gerçekleştirilen imza töreniyle resmiyet kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da düzenlenecek 2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunları için resmi imzalar atıldı

        Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından 2028'de düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na Erzurum'un ev sahipliği yapması, Slovenya'da gerçekleştirilen imza töreniyle resmiyet kazandı.

        Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilen imza töreniyle, Erzurum'un 2028'de düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapması atılan imzalarla kararlaştırıldı.

        EUSA Başkanı Haris Pavletic'in ev sahipliğinde düzenlenen törende, uluslararası üniversite sporları adına önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

        Törene, EUSA Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.

        Avrupa genelinde üniversite sporlarını geliştirmeyi, öğrenci sporcuları desteklemeyi ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan EUSA, düzenlediği organizasyonlarla farklı ülkelerden üniversiteleri ve sporcuları bir araya getirerek ortak bir spor kültürü oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda 2028'de gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları, Avrupa'nın dört bir yanından başarılı sporcuları Erzurum'da buluşturacak.

        EUSA Başkanı Pavletic, törende yaptığı değerlendirmede, Erzurum'un sahip olduğu altyapı, organizasyon tecrübesi ve üniversiteler arası güçlü işbirliğinin bu kararda belirleyici olduğunu bildirerek, "Avrupa üniversite sporlarının gelişimi açısından bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Erzurum'un 2028 oyunlarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen ise sürecin ulusal ve uluslararası paydaşların uyumlu çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, "Türkiye üniversite sporları alanında güçlü bir konuma ulaştı. Bu organizasyon genç sporcular için önemli fırsatlar sunacak Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki etkinliğini artıracak." değerlendirmesini yaptı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu da Erzurum'un bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapacak olmasının büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı olduğunu aktardı.

        Bu kazanımın güçlü işbirliği, yerel yönetimler ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun ortak iradesinin bir sonucu olduğuna değinen Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Erzurum, 2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile uluslararası organizasyon tecrübesini kanıtladı. Şehrimiz modern tesisleri, güçlü altyapısı ve misafirperverliğiyle 2028 organizasyonuna hazır. Palandöken, Avrupa'nın önemli kayak merkezlerinden biri. Erzurum, sporcular ve delegasyonlar için unutulmaz bir deneyim sunacak."

        ETÜ Rektörü Çakmak, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda akademik ve kültürel işbirliklerini güçlendirecek önemli bir platform olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        Fay hattı üzerindeki Erzurum'da "Deprem ve Zemin İstişare" toplantısı düzen...
        Fay hattı üzerindeki Erzurum'da "Deprem ve Zemin İstişare" toplantısı düzen...
        Erzurum'da tarihi Kalor Tepesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Erzurum'da tarihi Kalor Tepesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Erzurum'da deprem ve zemin zirvesi
        Erzurum'da deprem ve zemin zirvesi
        Karayazılı 25 köy çocuuğu ilk kez Palandöken'i gördü, zirvede kartopu oynad...
        Karayazılı 25 köy çocuuğu ilk kez Palandöken'i gördü, zirvede kartopu oynad...
        '2011 yılından bugüne kadar 2,5 milyon hektarlık alanda etütler tamamlandı'
        '2011 yılından bugüne kadar 2,5 milyon hektarlık alanda etütler tamamlandı'
        Aras Elektrik, Güvenlik kültürüne dikkat çekiyor
        Aras Elektrik, Güvenlik kültürüne dikkat çekiyor