        Erzurum Haberleri Erzurum'da engelli bireylere temsili asker gecesi ve uğurlama töreni yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Olimpiyat Parkı'ndaki Gülümseyen Kafe'de düzenlenen programa, zihinsel ve bedensel engelli 10 birey ve aileleri katıldı.

        Engelli bireyler, Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı, daha sonra yakılan meşaleler altından geçerek kafeye giriş yaptı.

        Burada engelli bireylerin ellerine kına yakıldığı sırada aileler gözyaşlarını tutamadı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, gazetecilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her yıl 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda 81 ilde temsili askerlik töreni yaptığını anımsatarak, buna katılacak engelli bireyler için temsili asker gecesi ve uğurlama töreni düzenlediklerini söyledi.

        Programa ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu ifade eden Temel, şöyle konuştu:

        "Engelli bireylerimiz resmi olarak askerlik yapamıyorlar, biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla böyle bir organizasyon ayarladık. Bugün hem onları hem de ailelerini mutlu etmek istedik."


        Engelli Ahmet Furkan Ertugay da vatan için askerlik yapacağından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

        Oğlunun parmağına kına yakıldığında çok duygulu anlar yaşadığını anlatan engelli annesi Mine Genç ise "Çok mutlu oldum, oğlumun asker kınasını yaktım, en azından askerlik isteği yerine getirildi. Bu programı düzenleyenlere teşekkür ederiz." dedi.

        Program, eğlenceli müzik eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
