Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da genç iletişimcilere kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemi anlatıldı

        Erzurum'da genç iletişimcilere kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemi anlatıldı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesindeki genç iletişimcilere kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da genç iletişimcilere kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemi anlatıldı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesindeki genç iletişimcilere kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemi anlatıldı.

        Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi işbirliğinde, "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" temasıyla "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" programı düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İletişim Fakültesi'ndeki programda, 15 Temmuz'un tarihi bir gün olarak hafızalarda yer edindiğini söyledi.

        Kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemine değinen Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

        "O gece (15 Temmuz) sokaklarda verilen mücadele kadar, doğru bilginin, gerçek haberin ve sorumlu gazeteciliğin verdiği mücadele de hafızalarımızda çok güçlü bir yer edinmiştir. Böyle kriz dönemlerinde bilgi yalnızca bir içerik değil, toplumsal yönü tayin eden bir kuvvet haline gelmektedir. Hakikat ile manipülasyon arasındaki çizgi bazen bir manşet kadar ince olabilir. Bu sebeple gazetecilik sadece bir haber üretme meselesi değil, toplumsal belleği koruma ve kamu vicdanını da diri tutmayı sağlayan önemli görevlerin başında gelir."

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ise darbe girişimlerinde iletişimin kontrol altına alınmaya çalışıldığına işaret ederek, "15 Temmuz'da da böyle oldu, ülkemizin en kıymetli iletişim kurumlarına operasyonlar düzenlendi. Fakat unutulan bir şey vardı, gelişen iletişim teknolojileriyle FaceTime üzerinden Cumhurbaşkanımız topluma hitap ederek, milletin topyekun alanlara inmesine ve hain darbe girişimine karşı durmasına vesile oldu." dedi.

        Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş da Genel Müdür Abdulkadir Çay'ın programa gönderdiği mesajı okudu, doğru ve teyitli bilginin önemini anlattı.

        Program, gazeteci ve akademisyenlerin öğrencilere kriz dönemlerinde iletişimin önemini anlatması ve atölye çalışmalarıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı

        Benzer Haberler

        Rektör Çakmak, SAHA 2026'da savunma sanayii temsilcileriyle bir araya geldi
        Rektör Çakmak, SAHA 2026'da savunma sanayii temsilcileriyle bir araya geldi
        48 yıldır engelli evlada adanmış bir ömür ve vefakar Erzurumlu annenin haya...
        48 yıldır engelli evlada adanmış bir ömür ve vefakar Erzurumlu annenin haya...
        Türkiye-Polonya akademik iş birliğinde yeni dönem: Atatürk Üniversitesi str...
        Türkiye-Polonya akademik iş birliğinde yeni dönem: Atatürk Üniversitesi str...
        ETSO inşaat sektörü ticaret heyeti Londra'da iş görüşmelerine başladı
        ETSO inşaat sektörü ticaret heyeti Londra'da iş görüşmelerine başladı
        Kurban satışlarında sosyal medya tuzağı Üreticiler uyardı: "Aman fotoğraf h...
        Kurban satışlarında sosyal medya tuzağı Üreticiler uyardı: "Aman fotoğraf h...
        "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" Atatürk Üniversitesinde başladı
        "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" Atatürk Üniversitesinde başladı