Erzurum’da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Pasinler-Erzurum kara yolundaki dinlenme tesisi kavşağında, R.K’nin kullandığı 25 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, D.Y. idaresindeki 25 LY 481 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve araçlardaki E. K, E.A.K. ve S.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan çarpışma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

