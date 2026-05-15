Erzurum'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Erzurum'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yavuz İ. idaresindeki 25 HO 1079 plakalı özel halk otobüsü, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Şehit Murat Ellik Bulvarı'nda, Elif K.Y. yönetimindeki 34 DCK 404 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.