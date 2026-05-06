        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da ilkokul öğrencilerinin bayrak hassasiyeti yürekleri ısıttı

        Erzurum'da ilkokul öğrencilerinin bayrak hassasiyeti yürekleri ısıttı

        Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal mahalle okulundaki 2. sınıf öğrencilerinin, düşen Türk bayrağını asma çabaları, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Kırsal Porsuk Mahallesi'ndeki Porsuk İlkokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmişti.

        Sabah okula gelen 2. sınıfta öğrenim gören 3 öğrenci, etkinlikten kalan Türk bayraklarının asıldıkları yerden düştüğünü gördü.

        Bayrakları öptükten sonra yerine asmak için uğraşan ancak boyları yetişmeyen öğrenciler, sandalye çekerek bayrakları asmak istedi.

        Çabaları sonuçsuz kalan çocuklar, bayrakları getirdikleri sandalyelerin üzerine bıraktı.

        Öğrencilerin mücadelesi, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

