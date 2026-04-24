        Erzurum'da jandarma sevgi evlerindeki çocukları eğlendirdi

        Erzurum'da jandarma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların bayram coşkusuna ortak olmak ve jandarma teşkilatı ile aralarındaki gönül bağını güçlendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 09:44
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kış Eğitim Merkezi Komutanlığı ekipleri, Sevgi Evlerinde kalan 18 çocuğa, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin kullandığı teknik ekipmanları tanıttı, çocuklar, görev motosikletleriyle kısa gezintilere çıkarılarak birimlerin çalışma usulleri hakkında bilgi verdi.

        Uzman personel nezaretinde verilen temel kayak eğitimiyle kış sporlarıyla tanışmaları sağlanan çocuklar, eğitimli arama kurtarma köpeklerinin sergilediği disiplin ve yetenek gösterilerini ilgiyle izledi.

        Etkinlikte, personel ve eğitmenler refakatinde keyifli vakit geçiren çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

