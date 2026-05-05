Erzurum'da komşular arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da komşular arasında park yeri nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.



Şükrüpaşa Mahallesi Yıldız Sokak'taki bir binanın 1. katında yaşayan F.Y, Ö.Y. ile 3. katında ikamet eden E.Y. ve E.Y. arasında çıkan park yerinden kaynaklı olduğu belirtilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan söz konusu 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ekipler, yaptıkları çalışmada 1 bıçak ele geçirildi.

