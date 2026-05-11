Erzurum'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri mesleki eğitime güç katıyor

TALHA KOCA - Erzurum'da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mayıs ayı boyunca düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar ve uygulamalı faaliyetlerle mesleki eğitime güç katıyor.



Kentte eğitim veren 45 meslek lisesi, 4 Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ve 2 özel okulda "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışıyla düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları sergiliyor.



Meslek ustalarının da gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini uygulamalı şekilde paylaştığı etkinliklerde, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine mesleki alanlar tanıtılıyor.



Atölyelerde yapılan uygulamalı çalışmalarla öğrenciler hem farklı meslekleri yakından tanıma fırsatı buluyor hem de meslek liselerinde yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemliyor.



Etkinlikler kapsamında Aziziye ilçesindeki bahçesinde eğitim faaliyetleri için demir yolu bulunan Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekiplerince öğrencilere uygulamalı eğitim de veriliyor.



- "Meslek büyüklerimiz tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşıyor"



Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İbrahim Okutucu, AA muhabirine, etkinliklerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" yaklaşımı doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.



Mesleki eğitimin önemini vurgulayan Okutucu, şöyle konuştu:



"Meslek liseleri memleket meselesidir, buraya gelen yetenekli ve kabiliyetli öğrenciler, mesleklerini öğrenip daha çabuk istihdam ediliyor. Meslek lisesi olarak potansiyeli yüksek bir iliz. Okullarımızın atölye ve fiziki imkanları mevcut, sadece öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğrencilerimizin 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiliyoruz, meslek ustalarıyla öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Meslek büyüklerimiz tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşıyor."



Okutucu, haziran ayında kentte fuar düzenlemeyi düşündüklerini belirterek, böylece mesleki eğitimin görünürlüğü ile bu alana ilginin artırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.



- "Mesleğe hazır şekilde, aranan eleman ihtiyacını karşılamış oluyorlar"



Ülke ekonomisinin gelişmesi ve istihdam açısından meslek lisesi öğrencilerinin büyük bir önem kazandığını anlatan Okutucu, "MESEM'lerde özellikle alanla ilgili öğrenciler tecrübe sahibi oluyor. Alanlarıyla ilgili yetenek ve kabiliyetleri ön plana çıkıyor ve mesleğe hazır şekilde aranan eleman ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Öğrencilerimiz kendilerini çok güzel şekilde yetiştiriyor, iş dünyasının beklediği ihtiyacı karşılama imkanı oluyor." diye konuştu.



Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erol Bedir ise ustaları öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.



Öğrencilerin ustalarla uygulamalı çalışmalar yaptığını söyleyen Bedir, "Bu etkinliklerin şölen havasında yapılmasını çok önemsiyorum çünkü Türkiye'mizin yakın zamanda yaşadığı pandemi ve deprem felaketlerinde marifetli gençlerimiz çok büyük işler yaptı. Meslek liseli olarak her yerde varız. Marifetli gençlerimizin meslek liselerinde öğrenip görüp vatan ve millete faydalı olmaları eğitimcileri onurlandırıyor." dedi.



Lisenin 10. sınıf öğrencilerinden Zehra Doğan da kendilerini geliştirme gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Meslek liseliler olarak kaynak yapıp resim de çiziyoruz aynı zamanda sportif faaliyetler de yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

