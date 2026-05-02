        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da "MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi" başladı

        Giriş: 02.05.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Birinci, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde Can Sağlığı Vakfı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Erzurum paydaşlığında, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda, "Tıbbın yarınına bugünden bak" temasıyla düzenlenen "MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi"nde, öğrencilere, sağlığın bugünü ve geleceğini anlatarak, yapay zekanın sağlık alanındaki önemine dikkati çekti.

        - "1950'lerde bilginin katlanma hızı 50 yıldı"

        Sağlıkta bilginin değişim hızına işaret eden Birinci, şunları kaydetti:

        "Bugün sağlıkta tıbbi bilginin 2'ye katlanma hızı 73 güne inmiş durumda. Öğrenilen verinin yenisinin gelme süresi 18 ay. Tıp fakültesini bitirene kadar dört kere bilginiz değişiyor. 1950'lerde bilginin katlanma hızı 50 yıldı. Siz öğrendiklerinizi bütün meslek yaşamınız boyunca devam ettiriyordunuz. Bugün öğrendiklerimiz çok kısa sürede tükeniyor. Aslında öğrenmek başka bir boyuta geçti. Her gün bir şey öğreniyorsunuz ve her gün öğrendikleriniz başka bir bilginin üzerine oturuyor. Bazen onları pekiştiriyor, bazen onları gündemin dışına itiyor. Bu kadar hızlı dönüşen bir dünyada, yapay zeka bir taraftan tehdit, bir taraftan da işini yapanlar için olağanüstü fırsatlar sunuyor. Bu kadar büyük bir veri ile baş etmek neredeyse imkansız gibi."

        Daha sonra "Sağlığın bugünü ve geleceği" başlıklı sunum yapan Birinci, Türkiye'nin 24 yıldaki sağlık dönüşümünü, kurumsallaşma ve dijitalleşme atılımlarını, beklenen sağlık gelişmelerini ve çalışmaları anlattı.

        Birinci, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile özel oturumda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Can Sağlığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kılıçer, Can Sağlığı Kulüp Başkanı Alperen Akbel ve Kongre Başkanı İdeal Bera Yılmaz Kartal da konuşma yaptı.

        Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı kongre yarın, tanı ve tedavide yapay zeka uygulamaları, sağlıkta yapay zeka ekosistemi, yapısal branşlarda yapay zeka ve yapay zeka etiği gibi konularda oturumlarla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

