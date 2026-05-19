Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da Mezopotamya ve Pers izlerini taşıyan mühürlerin fotoğrafları sergilendi

        Erzurum'da Mezopotamya ve Pers izlerini taşıyan mühürlerin fotoğrafları sergilendi

        Erzurum'da, İran ve Mezopotamya bölgelerinin izlerini taşıyan mühürlerin fotoğraflarından oluşan "Anadolu'nun Zirvesinde Mezopotamya Esintileri" adlı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Mezopotamya ve Pers izlerini taşıyan mühürlerin fotoğrafları sergilendi

        Erzurum'da, İran ve Mezopotamya bölgelerinin izlerini taşıyan mühürlerin fotoğraflarından oluşan "Anadolu'nun Zirvesinde Mezopotamya Esintileri" adlı sergi açıldı.

        Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öncülüğünde, Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi tarih bölümünden Prof. Dr. Süleyman Özkan'ın katkılarıyla hazırlanan çalışma, Erzurum Müzesi'nde sergilendi.

        Serginin açılışına katılan Vali Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, sergi hakkında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cuneydi Has'tan bilgi aldı.

        Has, gazetecilere, Erzurum Müzesi'nde bulunan mühürleri fotoğraf sergisi olarak hazırladıklarını belirtti.

        Bu mühürlerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha önce bu şekilde akademik anlamda bir araya getirilmediğini ifade eden Has, "Bu aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırma projeleri kapsamında çıkarılacak katalog kitap projesi. Biz 122 adet mühürden en seçkin olan 24’ünü sergi için derledik." dedi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde mühürler açısından ilk kez böyle bir sergi düzenlendiğini aktaran Has, şunları kaydetti:

        "Bu da arkeoloji camiasında bir ses getirecektir. Buradaki mühürler milattan önce 6500'den başlıyor 600'lere kadar iniyor. Özellikle Pers ve Mezopotamya etkili mühürler. Tabii zamanında buraya getirilmiş, Erzurum kökenli değil ama bunlar İran ve Mezopotamya bölgesinden etkileşimle ortaya çıkan mühürler. Yani bir anlamda geçiş bölgesi olduğu için de bu mühürler Erzurum Müzesi'ne kazandırılmış. İlk kez böyle sergileniyor, kitapta ilk kez böyle derli toplu ortaya çıkarılacak. Bu açıdan önemli. Hem İran hem de Mezopotamya etkisi var. Bu anlamda batıda çok fazla yayınlar yapılıyor ama Erzurum bölgesinde ve Erzurum Müzesi'nde ilk defa böyle bir çalışma oluyor."

        Has, özellikle Pers dönemine ait çivi yazılı mühürlerin olduğunu ifade ederek, "Bunlar dini ritüellerde oldukça çok kullanılan mühürler. O dönemin sosyoekonomik, idari ve dinsel yönünü gösterdikleri için çok önemliler. Yani biz mühürlerin kazınan yüzüne baktığımızda o tanısal ekonomik durumunu, devletin otoritesini görebiliyoruz. Bu yüzden bu mühürler arkeoloji dünyasında çok önemli verilerdir. Bunun haricinde silindir mühürler var. Silindir mühürler oldukça önemli bu seksiyonda. Çünkü silindir mühürlerde birden fazla kompozisyon anlatılabiliyor. Bu yüzden silindir mühürler Anadolu'ya özgü değil, Mezopotamya'ya özgü." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı

        Benzer Haberler

        Erzurum Tarih Derneği Başkanı Özden'den 19 Mayıs mesajı: "Gençlik, bir mill...
        Erzurum Tarih Derneği Başkanı Özden'den 19 Mayıs mesajı: "Gençlik, bir mill...
        ASKON Erzurum Şube Başkanı Turan'dan 19 Mayıs Mesajı: "Topyekûn bir milleti...
        ASKON Erzurum Şube Başkanı Turan'dan 19 Mayıs Mesajı: "Topyekûn bir milleti...
        Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 19 Mayıs mesajı: ''19 Mayıs yeniden diriliş...
        Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 19 Mayıs mesajı: ''19 Mayıs yeniden diriliş...
        Erzurum'da aile içi dehşet: Torun ninesini bıçakla yaraladı
        Erzurum'da aile içi dehşet: Torun ninesini bıçakla yaraladı
        Doğanın kalbinde 22 kilometrelik yürüyüş
        Doğanın kalbinde 22 kilometrelik yürüyüş
        Anneannesini bıçakla yaralayıp rehin aldı, teyzesi güçlükle ikna etti
        Anneannesini bıçakla yaralayıp rehin aldı, teyzesi güçlükle ikna etti