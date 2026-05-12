Erzurum'da öğrencilerden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına kermes geliri desteği

Erzurum'da lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yararına kermes düzenledi.



Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki spor salonunda düzenlenen kermeste öğrenciler, öğretmen ve velilerinin desteğiyle hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu.



Etkinlikten elde edilecek gelir, yerli ve milli savunma sanayisine katkı vermek amacıyla TSKGV'ye bağışlanacak.



TSKGV Erzurum Bölge Temsilcisi Emekli Albay Ahmet Avcı, AA muhabirine, vakfın amacının yerli ve milli harp sanayisine dayalı güçlü bir silahlı kuvvetlerin oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Teknolojinin ordular üzerindeki etkisinden bahseden Avcı, "Eskiden orduların gücü sayısal üstünlükle ölçülürdü ancak gelişen teknolojiyle bu güç odağı teknolojik üstünlüğe kaymış durumda. Yalnız bu güçlü üstünlük yerli ve milli olmak zorunda çünkü paramızla satın aldığımız teknolojik silah bizi güçlü değil, o ülkeye karşı bağımlı yapar. Bu düşünceden hareketle vakfımız teknolojinin yerli ve milli olmasını misyon edinmiştir." diye konuştu.



Avcı, vakfa yönelik desteklerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:





"Okulumuzun yaptığı bu destek bizim için çok kıymetli. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının Erzurum'daki ilk kermes faaliyeti. Burada hem vakfımızı tanıtmak hem de onun maddi ve manevi desteğini almak hedeflendi. Buraya gelen insanların vakıf hakkında bilgilendirilmesi bizim için çok kıymetli. İnşallah buradan aldığımız güç ve yardımlaşma vakfımızın tanıtımına katkı sağlayacaktır.





Bizim için önemli olan bağışın miktarı değil, bize gönül vermiş insanların sayısının artması. Önemli olan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmekte milletimizin desteğini sağlamak. Bunun az ya da çok olması önemli değil yeter ki milletimiz bizden haberdar olsun. Yapılan bağışların şu anda gündemde olan 'YILDIRIMHAN' füzesinin yakıtının bir damlasına katkı olacağı için mutluluk duyuyoruz."



Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Savaş da vakıfla yaptıkları görüşme neticesinde böyle bir etkinlik hazırladıklarını anlattı.





"Bizim de desteğimiz olsun istedik." diyen Savaş, "Öğrencilerimizin de teşvikiyle böyle bir program yaptık. Öğrencilerimiz velilerimizle birlikte bu işi yaptı. Erzurum'da böyle bir harekete öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü olması demek bizim var oluş mücadelemizde dik durmamıza sebep olmaktadır. Sanayimiz, ekonomimiz ve tarımımızla güçlü olmamız gerekiyor, bunun için bir adım attık. Okuldaki aile birliğimiz nezdinde karar aldık ve elde edilen gelir vakfımıza bağışlanacak." şeklinde konuştu.

