        Erzurum'da öğrencilerle firmaları buluşturan proje törenle tamamlandı

        Erzurum'da üniversite öğrencilerinin ders kapsamında firmalara reklam ajansı faaliyetleri sunduğu proje, gerçekleştirilen "Paydaş buluşmaları" töreniyle tamamlandı.

        Giriş: 16.05.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanırım Bölümü öğrencileri, reklam kampanyaları uygulamaları dersi kapsamında, kentteki çeşitli sektörlerdeki işletmelerde, ajans faaliyetlerinde bulundu.

        Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini teorik bilgileri, uygulamada gerçekleştirme fırsatı buldukları çalışma, düzenlenen "Paydaş buluşmaları" toplantısı ile sona erdi.

        ATA Teknokent'te yapılan buluşmada, öğrencileri destekleyen özel sektör temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

        Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Öcal, yaptığı konuşmada, buluşmanın bu yıl dördüncü kez yapıldığını anlatarak, firmalara ve öğrencilere teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

