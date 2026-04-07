        Erzurum'da otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Yunus Emre Mahallesi'nde 7 Nisan'da bisiklet sürerken, 1,79 promil alkollü olduğu iddia edilen Cüneyt B'nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Abdulbaki Alperen Cellat (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olayın ardından gözaltına alınan sürücü aynı gün sevk edildiği adliyede "Taksirle yaralama" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
