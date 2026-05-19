        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da polis eşlerinden birlik ve dayanışma kermesi

        Erzurum'da polis eşlerinden birlik ve dayanışma kermesi

        Erzurum'da Polis Eşleri Derneği tarafından, teşkilatta birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 15:58 Güncelleme:
        "Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor" sloganıyla kentteki bir alışveriş merkezinde derneğin Erzurum şubesi tarafından düzenlenen kermeste, kadın polisler ve polis eşlerinin hazırladığı çeşitli ürünler satışa sunuldu.

        Birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapılan kermesten elde edilecek gelirle, ihtiyaç sahibi ailelere destek olunacak.

        Vali Aydın Baruş, kermes açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'da emniyet teşkilatının 3 bine yakın mensubu olduğunu söyledi.

        Emniyet mensuplarının vatanın ve milletin huzuru için hizmet ettiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

        "Bu teşkilatın mensubu olmak ayrı bir gurur kaynağıdır. Polislerimiz gece gündüz demeden 24 saat anlayışına göre vatandaşımızın huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği için alın teri döküyor, emek sarf ediyor. Özel hayatından fedakarlık ederek mesai kavramı gözetmeden göreve koşuyor. Biz onların sayesinde rahat bir şekilde uyuyor, vatanımızın dört bir köşesinde güven içinde dolaşabiliyoruz. Sadece taşıdığınız rütbe, bulunduğunuz makamla ilgili değil, aynı zamanda o mesleğin mensubu olan kardeşlerimizin eşleri de bu mesleğin onurunu ve şerefini yaşatmak için çaba sarf ediyor. Dernekleşme suretiyle yardımlaşma anlayışı yansıtılıyor. Meslekte derdi ve ailevi sıkıntıları olanlar, yardıma ihtiyacı olanlar var. Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için polis eşleri derneği çalışıyor."

        Baruş, bu güzel organizasyon için polis eşlerine teşekkür ederek, "Gerçekten büyük bir emek ortaya koymuşlar. İnşallah Erzurumlular da bu emeğe hak ettiği değeri verirler ve bu kermes amacına ulaşır." dedi.

        - "Dayanışma toplumları güçlü kılan en önemli değerdir"

        Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Fahri Başkanı ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi Aynur Karaburun da kermesle dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte üretmeyi ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Polis eşleri arasında güçlü bir bağ kurmak istediklerini vurgulayan Karaburun, "Emniyetimizin kıymetli mensupları ve aileleri arasında güçlü bir bağ oluşturmak, sosyal dayanışmayı artırmak ve ihtiyaç duyulan her noktada destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir teşkilatın temeli güçlü birliktelikten geçer. Gerçekleştirdiğimiz bu kermes, hem birlikteliği pekiştirmek hem de özel durumu olan personelimize ve ailelerine destek olmak adına önemli bir adımdır. Elde edilecek her katkı bir gönüle dokunacak, bir ihtiyacı karşılayacak ve dayanışmamızın gücünü daha da artıracaktır. Paylaşmak bereket, dayanışma ise toplumları güçlü kılan en önemli değerdir. Birlikte hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiç bir sorun yoktur." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürleriyle stantları gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
        Erzurumspor FK, 29 Haziran'da topbaşı yapacak
        ETÜ'de afet müdahale planlamasında strateji ve koordinasyon çalıştayı
        Erzurum'da yağmur 19 Mayıs coşkusuna engel olamadı
        19 Mayıs Aşkale'de coşkuyla kutlandı
