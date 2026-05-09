        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da "Rota Gençlik" programı düzenlendi

        Erzurum'da "Rota Gençlik" programı düzenlendi

        Erzurum'da gençlere yönelik düzenlenen "Rota Gençlik" programında, farklı alanlardan konuşmacılar öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Atatürk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, sanatçı Bülent Polat, sosyolog Zeliha Bürtek, iletişim uzmanı-yazar Said Ercan, eğitim tasarımcısı Şebnem Tezcan, sosyal girişimci Tuğba Çanşalı ve girişimci Emre Çarıkçıoğlu gençlerle buluştu.

        Konuşmacılar, kariyer planlaması, kişisel gelişim, girişimcilik, iletişim, sosyal sorumluluk ve gençlik çalışmaları gibi başlıklarda deneyimlerini paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

        Program kapsamında düzenlenen oturumlarda katılımcılar, konuşmacılara soru yöneltme fırsatı yakaladı.

        TEDx Atatürk Üniversitesi Organizatörü Fatmanur Yılmaz, etkinliğin bu yıl dördüncü kez düzenlendiğini belirterek, "Etkinliğimizi ileride yine yapacağız, bugün de Rota Gençlik teması ile birlikteyiz. Konuşmacılarımız kendi alanlarından, bizim belirlediğimiz Rota Gençlik teması için konuşmalarını yapıyorlar. Örneğin sanatçımız var, sanat yolunda nasıl bir adım atmış, nasıl tecrübeler yaşamış, bu noktada motivasyon verici, bilgilendirici, keşif etmeyi amaçlayan ve nasıl yolculuklarına devam edebileceklerine rehber olucu konuşmalar yapıyorlar. Katılamayan arkadaşlarımız hiç üzülmesinler çünkü TEDx Atatürk Üniversitesi şehrimizde devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

