Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 130. haftada sürdürdü

        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 130. haftada sürdürdü

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 130. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 18:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 130. haftada sürdürdü

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 130. haftada da sürdürdü.


        Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Uzmanı Muhammet Mutlu, Küresel Sumud Filosu'nun daha birkaç gün önce ablukayı kırmak ve insani yardımları Gazze'ye ulaştırmak için tekrar yola çıktığını hatırlattı.


        Uluslararası sularda İsrail donanmasının yine gemilere müdahale ettiğini anlatan Mutlu, şöyle devam etti:


        "Operasyonda 22 gemiye el konuldu, gemilerdeki 31 Türk aktivistin de aralarında bulunduğu kişiler darbedilerek alıkonuldu, 2 aktivist işkenceye maruz bırakılarak zorla İsrail'e kaçırıldı ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gözaltında tutuluyor. Tüm Sumud filosundaki kahramanlara ve dünyanın tüm vicdanlı insanlarına, biz de buradan bir kez daha selam gönderiyoruz. Siyonizmin ve emperyalizmin kurduğu ve yönettiği bu rezil düzeni ancak ve ancak iyi insanlar değiştirebilir ve değiştirecekler Allah'ın izni ve yardımıyla."

        Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

        Benzer Haberler

        Özsoy dualarla anıldı
        Özsoy dualarla anıldı
        Erzurum'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da "Rota Gençlik" programı düzenlendi
        Erzurum'da "Rota Gençlik" programı düzenlendi
        Forum Erzurum anneleri çocuklarıyla aynı çerçevede buluşturuyor
        Forum Erzurum anneleri çocuklarıyla aynı çerçevede buluşturuyor
        Şehidin eşine 'Anneler Günü' ziyareti
        Şehidin eşine 'Anneler Günü' ziyareti
        Erzurum'da "tam buğday ekmeği yaygınlaştırma kampanyası" tanıtım toplantısı...
        Erzurum'da "tam buğday ekmeği yaygınlaştırma kampanyası" tanıtım toplantısı...