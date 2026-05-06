Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da tarihi Kalor Tepesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Erzurum'da tarihi Kalor Tepesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Erzurum'un Yakutiye ilçesi kırsalındaki tarihi Kalor Tepesi'nde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 13:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da tarihi Kalor Tepesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Erzurum'un Yakutiye ilçesi kırsalındaki tarihi Kalor Tepesi'nde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

        Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kalor Tepe Mesire Alanı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programda katılımcılar, şiirlere, şarkılara ve hikayelere konu olan Ferhat ile Şirin'in hikayesinin geçtiği yer olduğuna inanılan mağaraları gezdi.

        Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenliği'nde müzik eşliğinde dans edildi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, kentte Hıdırellez coşkusunun yaşandığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimiz ve halkımızla doğaya çıktık. Hıdırellez, tabiatın yeniden hayat bulması, yeşilin yeniden harekete geçmesi anlamına geliyor. Misafirlerimizle bu coşkuyu birlikte yaşadık, ateşler yaktık, dileklerimizi tuttuk. 2026'nın bereketli, huzurlu ve mutlu geçmesini diledik." dedi.

        Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yer, Yakutiye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Alperen Arısoy ve katılımcılar, şenlik kapsamında yakılan ateşin üzerinden atladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Biletleri 25 dakikada tükendi
        Biletleri 25 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da deprem ve zemin zirvesi
        Erzurum'da deprem ve zemin zirvesi
        Karayazılı 25 köy çocuuğu ilk kez Palandöken'i gördü, zirvede kartopu oynad...
        Karayazılı 25 köy çocuuğu ilk kez Palandöken'i gördü, zirvede kartopu oynad...
        '2011 yılından bugüne kadar 2,5 milyon hektarlık alanda etütler tamamlandı'
        '2011 yılından bugüne kadar 2,5 milyon hektarlık alanda etütler tamamlandı'
        Aras Elektrik, Güvenlik kültürüne dikkat çekiyor
        Aras Elektrik, Güvenlik kültürüne dikkat çekiyor
        Erzurum'da belediyenin besiciye hizmetiyle hayvan kalitesinin artırılması h...
        Erzurum'da belediyenin besiciye hizmetiyle hayvan kalitesinin artırılması h...
        Batı illerine gönderilen kurbanlıklar Erzurum'da sıkı kontrolden geçiriliyo...
        Batı illerine gönderilen kurbanlıklar Erzurum'da sıkı kontrolden geçiriliyo...