Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı

        Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı

        Erzurum'da Türk dünyasının kültür mirasını ve gastronomi geleneğini yaşatmak amacıyla tanıtım programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı

        Erzurum'da Türk dünyasının kültür mirasını ve gastronomi geleneğini yaşatmak amacıyla tanıtım programı düzenlendi.

        Vali Aydın Baruş, tarihi Yakutiye Medresi'nde Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir sofra miras" temasıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk mutfağının gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Baruş, Anadolu'nun zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, "Atalarımız sadece yaşamlarını sürmek, geçimlerini temin etmek, burayı yurt edinmek için savaşmadılar, aynı zamanda Anadolu'nun imkanlarından istifade ederek çok zengin bir yemek kültürü oluşturdular." dedi.

        Erzurum mutfağının yemeklerinin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan kitaptan öğrenebileceğinden bahseden Baruş, şöyle konuştu:

        "Anadolu'da binlerce çeşit yemek üretildiğini, bunun da toplumun ve Türk milletinin beslenmesi için arz edildiğini, bu sayede de toplumumuzun yüzyıllar boyunca sağlıklı kalabildiğini, bu yemek geleneğinin geleceğe taşınabildiğini görüyoruz. Yeni nesillerimiz kendi yemeklerini bilmiyor, evde yemek pişirmenin değerinin farkında değil. Aslında o evde kaynayan yemek, mutfaktan kokusunu aldığımız lezzet sadece bir yemek değil, aile olmamızın ne kadar önemli olduğunu haykıran bir olay."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Türk mutfağında ülkeler arasında gönül ve kardeşlik bağı olduğunu anlattı.

        Türk mutfağının aynı zamanda bir medeniyetin taşıyıcısı olduğunu söyleyen Sekmen, "Türkistan bozkırlarından Anadolu'ya uzanan büyük yürüyüşümüzde kültürümüzü yaşatan en önemli unsurlardan birisi sofralarımız olmuştur. Aynı kazan etrafından birleşen gönüller, aynı ekmeği paylaşan insanlar ve aynı türkülerle büyüyen nesiller bizi büyük medeniyet ailesi haline getirmiştir. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın kültürel izlerini Erzurum'un gönül ikliminde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dadaşlar diyarı Erzurum sadece Milli Mücadele'nin değil, kültürel birlikteliğin de öncü şehirlerinden olmuştur. Bugün Türk dünyasının gönül sofralarının bu şehirde kurulması da bunun en güzel göstergelerinden biridir." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise sofraların sadece yemeklerin paylaşıldığı yerler olmadığını vurgulayarak, "Sofralar aynı zamanda kültürün, hatıraların, geleneklerin, bereketin ve gönül bağlarının kuşaktan kuşağa aktarıldığı kıymetli miras alanlarıdır. " ifadesini kullandı.

        Üniversite öğrencilerinden oluşun koronun yöreye özgü türküler seslendirdiği programda Sekmen, Vali Baruş'a Erzurum Mutfak Kültürü kitabını hediye etti.

        İl Protokolü, daha sonra medrese önünde Türk dünyası mutfağından yemeklerin tanıtıldığı alanı gezerek vatandaşlara "Özbek Pilavı" dağıttı.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile farklı ülkelerden üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Türk dünyasının kadim lezzetleri Erzurum'da buluştu
        Türk dünyasının kadim lezzetleri Erzurum'da buluştu
        Avusturya ile kültürel ve akademik iş birliğini güçlendirecek protokol için...
        Avusturya ile kültürel ve akademik iş birliğini güçlendirecek protokol için...
        Ahmet Hamdi Tanpınar ortaokulunun futsal başarısı
        Ahmet Hamdi Tanpınar ortaokulunun futsal başarısı
        Öğrencilerden deneyimlerimi anlattı
        Öğrencilerden deneyimlerimi anlattı
        Fırat, Tekman ve Karayazı'da halkla buluştu
        Fırat, Tekman ve Karayazı'da halkla buluştu
        Erzurum'da müzelerin geleceğe taşıdığı kültürel miras anlatıldı
        Erzurum'da müzelerin geleceğe taşıdığı kültürel miras anlatıldı