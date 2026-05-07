Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları operasyonlarda, 1 kilo 96 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 iklimlendirme sistemi ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 31 zanlıdan 5'i tutuklandı.

