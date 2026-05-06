Erzurum'da yalnız yaşan kişi evinde ölü bulundu

Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Lalapaşa Mahallesi Akif Hoca Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan İbrahim Kovaytan'dan (73) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sepetli araçla 6. kata çıkıp camdan ikamete girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, yatak odasında hareketsiz buldukları Kovaytan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Kovaytan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

