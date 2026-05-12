Erzurum'da yüz tanıma sistemli kameralar sayesinde 29 suçtan aranan zanlı yakalandı

TALHA KOCA - Erzurum'da 29 suçtan aranan ve 18 suç kaydı olan firari, şehirdeki yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edilip yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünce "Gözcü Takip Projesi" kapsamında kent genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar, güvenlik güçlerinin çalışmalarına katkı sunuyor.



Şehirdeki bu yüz tanıma sistemli kameralar, aranan kişilerin emniyet veri tabanındaki fotoğraflarıyla anlık görüntüleri karşılaştırıyor. Eşleşme sağlandığında ise sistem güvenlik ekiplerine, aranan kişinin kameralara yakalandığına dair otomatik bildirim gönderiyor.



Bu kapsamda 29 suçtan aranan, "bilişim sistemine girme, kişisel verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme", "güveni kötüye kullanma", "trafiği tehlikeye sokma", "uyuşturucu", "tehdit", "cinsel taciz", "taksirle yaralama" ile "dolandırıcılık" gibi suçlardan 18 kaydı bulunan ve geçen yıl aralık ayından beri firari olan Ali Ferhat A. (40), Yakutiye Belediyesi hizmet binası çevresinde dolaşırken yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edildi.



Akıllı kameraların ekiplere bildirim göndermesi sonrası Asayiş Şube Ekipler Amirliği harekete geçti.



- Kameralardan gelen bildirim sonrası ekipler iz sürdü



Konya, Bolu, Eskişehir, Tekirdağ, Antalya, İzmir, Manisa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Denizli, Ankara, Bingöl ve Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan firarinin son görüldüğü noktadan başlanarak izi sürüldü.



Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapma suçundan da dosyası bulunan Ali Ferhat A, ekiplerin sıkı çalışmasıyla Murat Paşa Mahallesi'nde yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



Ali Ferhat A. hakkında, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 21 mahkeme ve hakimlik tarafından yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

