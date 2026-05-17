Erzurum'daki Deveboynu Savaşı'nın gerçekleştiği alan lalelerle kırmızıya büründü

Erzurum'da, etrafında 6 tarihi tabya bulunan tarihi Deveboynu alanı, açan lalelerle kırmızıya büründü.



Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alan ve çevresinde Uzunahmet, Küçükhöyük, Büyükhöyük, Dolangez ile 2 ilave tabya bulunan ve 1877'deki Deveboynu Savaşı'nın gerçekleştiği alanda her yıl, nisan sonu ve mayıs ayının ilk haftalarında kırmızı laleler açıyor.



Yöre halkının, rengini şehitlerin kanından aldığına inandığı laleler, özellikle cephe hattı ile siperlerde yoğunluk gösteriyor.



Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, AA muhabirine, alanın kent tarihinde önemli olduğunu söyledi.



Alanda tarihi kalıntıların olduğunu belirten Kızılkaya, "Buralar askeriye tarafından savaş alanı olarak belirlendi, 1. ve 2 Dünya Savaşı yıllarında da korundu. 1990'lı yıllarda askeriye burayı savaş alanı olmaktan çıkardı ve boşaltıldı. O tarihten sonra bu bölgeye gelip geziyoruz." dedi.



Kızılkaya, açan lalelerin dikkati çektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Savaşın olduğu yerlerde nisan sonu ve mayısın ilk haftalarında her tarafta kıpkırmızı laleler olduğunu görmekteyiz. Bu siperlerin olduğu yerlerdeki lalelerin açmasını da halk renklerini şehitlerimizin kanından aldığı şeklinde yorumluyor. Buraya özel bir maneviyat atfediyorlar, her sene buraya gelip şehitlerimizi anıyoruz. Ecdat yadigarı olan buraların tekrar gözden geçirilmesi ve siperlerin amacına uygun şekilde Çanakkale'de olduğu gibi temizlenerek tekrar eski maneviyatına kazandırılması gerekiyor. Buraların tekrar turizme kazandırılmasını ve insanların o dönemlerde buraya gelerek ecdadı yad etmesini temenni ediyoruz."

