Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan şampiyonluk açıklaması:

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan şampiyonluk açıklaması:

        Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, tek hedeflerinin takımı hak ettiği yere taşımak olduğunu bildirerek, "Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi, rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 17:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan şampiyonluk açıklaması:

        Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, tek hedeflerinin takımı hak ettiği yere taşımak olduğunu bildirerek, "Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi, rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık." dedi.

        Özbalta, mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başarının kolay gelmediğini belirtti.

        Zorlu süreçlerden bahseden Özbalta, "Yağmurda, karda, zorlu deplasmanlarda, sıkışık fikstürde, her anında mücadeleyi bırakmayan, formasının değerini bilen karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştım. Sahada son düdüğe kadar savaşan tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Başarıda emeğe geçenlere de teşekkür eden Özbalta, şunları kaydetti:

        "Sezon başında çıktığımız bu yolda tek hedefimiz Erzurumspor'u hak ettiği yere taşımaktı. Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi, rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık. Başta onursal başkanımız sayın Mehmet Sekmen olmak üzere kulüp başkanımız Ahmet Dal ve yönetimine, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve sezon boyunca bize güvenen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Her başarının arkasında görünmeyen büyük bir emek vardır. Bu kupa da o emeğin karşılığıdır. En büyük teşekkür ise şanlı Erzurumspor taraftarına. İç sahada, deplasmanda, iyi günde, kötü günde, bizi hiç yalnız bırakmadınız. Tribündeki coşkunuz, dualarınız ve desteğiniz bize güç verdi. Bu şampiyonluk sizindir. Erzurum şehrine hayırlı olsun. Şimdi kutlama zamanı ancak yarından itibaren daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Erzurumspor her zaman daha iyisine layık. Şampiyon Erzurumspor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
        Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
        Oltu'da tarihi Rus Kilisesi'nin bir bölümü kütüphane ve kitap kafe olacak
        Oltu'da tarihi Rus Kilisesi'nin bir bölümü kütüphane ve kitap kafe olacak
        Altaylardan Tuna'ya Nevruz Günleri'nin ikincisinde Türk Günü kutlandı
        Altaylardan Tuna'ya Nevruz Günleri'nin ikincisinde Türk Günü kutlandı
        Trafik bilinci için tek yürek: Erzurum Emniyeti Havuzbaşı'ndaydı
        Trafik bilinci için tek yürek: Erzurum Emniyeti Havuzbaşı'ndaydı
        Faik Güngör Ortaokulu'ndan gururlandıran başarı Faik Güngör Ortaokulu öğren...
        Faik Güngör Ortaokulu'ndan gururlandıran başarı Faik Güngör Ortaokulu öğren...
        Erzurumspor FK As Başkanı Çınar: "Bize yakışanı yaptık"
        Erzurumspor FK As Başkanı Çınar: "Bize yakışanı yaptık"