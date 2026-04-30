Erzurumspor FK'de futbolcu, teknik direktör ve yöneticiler KUDAKAF 26'ya katıldı

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'de onursal başkan Mehmet Sekmen, kulüp başkanı Ahmet Dal, teknik direktör Serkan Özbalta ve takım kaptanı Mustafa Yumlu, Erzurum'daki Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (KUDAKAF 26) katıldı.



Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 5 üniversitenin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün işbirliği ve desteğiyle düzenlenen KUDAKAF 26, devam ediyor.



Fuar kapsamında "Bir başarı hikayesi: Erzurumspor" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.



Moderatörlüğünü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun yaptığı söyleşiye katılan Erzurumspor FK Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, kulüp başkanı Dal, teknik direktör Özbalta ve takım kaptanı Yumlu, mavi-beyazlı takımın Süper Lig'e yükselme hikayesini anlattı.









- "Peş peşe dünyada böyle bir başarı hikayesi yok"



Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, azim ve sabırla bugünlere geldiklerini belirterek, "Erzurumspor'umuzun hali ne olacak? diye bana söylüyorlardı ama biz başaracağız dedik. Azmettik, sabrettik 3. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den de Süper Lig'e çıktık. Peş peşe dünyada böyle bir başarı hikayesi yok." diye konuştu.



Takımın daha önce de Süper Lig'e çıkıp düştüğünü anımsatan Sekmen, şunları kaydetti:



"Hep dedik ki yeniden çıkacağız. Azmettik ve bu şampiyonluk böyle geldi. Biz yenile yenile yenmesini öğreneceğiz. 2 defa düştük ama şimdi düşmemenin çaresini, yollarını arayacağız. Buraya gelirken çok zorluk, sıkıntı yaşadık. Takımın kamp ve antrenman yapacak yeri yok. Biz doğal gazla yerden ısıtmalı sahalar yaptık. Bu başarının altında bu da var. Daha sıcak yere ihtiyacımız var dedik ve bu sene inşallah açılıp kapanabilen üstü şeffaf bir saha yapacağız."



Kulüp başkanı Ahmet Dal da 5 dönem transfer yasağı gibi birçok sıkıntıdan kurtulup zorlu süreçlerden bugünlere geldiklerini anlattı.



Zorluklara rağmen pes etmediklerini vurgulayan Dal, şöyle konuştu:



"Erzurumspor mücadelesinden vazgeçmedi, aynı sabır ve kararlılıkla ayakta durmaya çalıştı. Ortaya koydukları performansla aslında fazlasıyla ödüllendirilmesi gereken ama hak ettiği değeri görmeyen hocamız, kendisiyle anlaştığımızda hiç maddi konuları konuşmadan inisiyatif kullanarak bizimle başladı. Yeni oyun sistemine geçirmek hiç kolay olmadı. Özellikle ligin ikinci yarısında hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Herkes Erzurumspor'un başarısız olacağını düşünse bile oyuncularımız, teknik heyetimiz ve yönetim olarak bu takıma inancımızı hiç bir zaman yitirmedik. Bizzat içinde olan birisi olarak söylüyorum ki bizim yaşadıklarımızı başka bir kulüp yaşasaydı belki 3. Lig belki de BAL Ligi'ndeydi. Çünkü 40 ayrı FIFA dosyası ve akan zamanda bunların hepsini nasıl kaldıracağız dediğimizde onursal başkamızın, tahtamızı açacağımızı ve bu takımı tekrar Süper Lig'e çıkartacağımızı söyledi. Kendisi bu konuda bize bir rota çizdi ve inandırdı bugünlere geldik. Bu başarı, bu gurur herkesin."









- "Bir kaç seçeneğimiz vardı ama eşimle buraya gelmeyi çok istedik"



Teknik direktör Serkan Özbalta ise antrenman zemini ve tesisleşmenin öneminden bahsederek, şu görüşleri paylaştı:



"Mehmet Sekmen sağ olsun bu ikisini de bize sağladı. Bizler profesyonel olarak aidiyet duygusuyla buraya gelmek istedik. Trabzonluyum annem babam köyde yaşıyor o anlamda da aidiyetle gelmek istedik. Bir kaç seçeneğimiz vardı ama eşimle buraya gelmeyi çok istedik. Güven duygusuyla gelmek günümüzde çok önemli. Bazı kurumlarda mali anlamda sıkıntılar yaşanabilir ama bunu onursal başkanımız ve kulüp başkanımız hiç hissettirmedi. Çünkü oyuncuların sahadaki potansiyellerini göstermeleri açısından bakmakla yükümlü oldukları aileleri, mali yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu anlamda bizi çok rahatlattılar ve konfor alanı sundular."



Özbalta, inanç ve azimle bugünlere geldiklerini dile getirerek, "8. yılımda 7. takımı çalıştırdım. Bazı dönemlerde başarısız olabiliyoruz ama oyun ya da istatistik anlamında değil sadece netice olmuyor. Bu belki bizim olgunlaşmamızı sağlıyor. Geçen sene ilk 13 haftada kulübümüzün mağlubiyeti yoktu. Bir önceki sene 13 maçta 5 mağlubiyet alarak ilk 7'nin içindeydik ve ilk hedefimiz oydu. Oyuncuların bizlere inancı ve neticelerin bizleri desteklemesiyle takım oyunu ve kazanma alışkanlığı edindik ve bugünlere gelindi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Takım kaptanı Mustafa Yumlu ise daha önce farklı kulüplerde top oynadığı anımsatarak, şöyle konuştu:



"Çok büyük statlarda 40-50 bin seyircinin önünde futbol oynadım ama gerçekten hiçbirinde burada olduğum kadar heyecan duymadım. Bize çok güzel bir konfor alanı sağladılar. Burayı çok sevdik. Trabzonluyum sıkıldığımda gidiyorum aidiyet duygusu hissediyorum. Bu kulübe ve bu şehre hizmet etmekten çok mutluyum. Önde oynayan arkadaşlarımız gol atmak için bize çok iş bırakmadılar. Biz daha çok savunma yaptık ve bunu da iyi yaptık diye düşünüyorum çünkü en az gol yiyen takımız. 20'ye yakın maçı gol yemeden tamamladık. Bu sadece savunma oyuncularıyla olmuyor öndeki Eren Tozlu ile bu iş başlıyor. Bizim başarımızın en önemli etkeni takımın hepsinin asker olmasıydı."

