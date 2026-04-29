        Erzurumspor şampiyonluk turu attı

        Erzurumspor şampiyonluk turu attı

        Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk kutlamaları kapsamında otobüsle şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Erzurumspor şampiyonluk turu attı

        Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk kutlamaları kapsamında otobüsle şehir turu attı.

        Ligin 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Süper Lig'e yükselerek 5 yıllık hasrete son veren mavi-beyazlı ekip, şampiyonluğu taraftarıyla kutluyor.

        Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinden üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin yer aldığı otobüse taraftarlar da eşlik etti.

        Ellerinde bayraklar, havai fişek ve meşalelerle sokakları dolduran taraftarlar, takıma yoğun sevgi gösterisinde bulundu.


        Mavi-beyazlı ekip, şehir turunun ardından Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını kaldıracak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        ETÜ paydaşlığında düzenlenen KUDAKAF'26 başladı
        ETÜ paydaşlığında düzenlenen KUDAKAF'26 başladı
        Palandöken Belediyesi'nden kariyer fuarında şampiyonluk coşkusu
        Palandöken Belediyesi'nden kariyer fuarında şampiyonluk coşkusu
        Bakan Yardımcısı Alpkan: Gençlerimize tavsiyem kayıt dışı çalışmayın
        Bakan Yardımcısı Alpkan: Gençlerimize tavsiyem kayıt dışı çalışmayın
        Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı
        Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı
        Atatürk Üniversitesi Liderlik Akademisi Öğrenci Topluluğu 1. yılını kutladı
        Atatürk Üniversitesi Liderlik Akademisi Öğrenci Topluluğu 1. yılını kutladı
        KUDAKAF'26 kapılarını açtı
        KUDAKAF'26 kapılarını açtı