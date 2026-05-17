Erzurum'un bir yanı kar, bir yanı bahar

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı karla kaplıyken Erzurum Ovası baharın gelişiyle yeşile büründü.



Soğuk havası türkülere konu olan Erzurum'da, mayıs ayının ortasında iki mevsim bir arada görülüyor.



Yılın yaklaşık 8 ayı zirvesinde karın eksik olmadığı Palandöken beyaz örtüyle kaplıyken Erzurum Ovası'nda bahar havası yaşanıyor.



Haftalardır etkili olan yoğun sağanak nedeniyle bir bölümü göle dönen ovada, otlakların yeşermesiyle güzel manzaralar oluştu.



Besicilerin büyükbaş hayvanlarını otlaklara çıkardığı bölgede, göçmen kuş hareketliliği de yaşanıyor. Ovaya gelen farklı türlerden çok sayıda göçmen kuş, buradaki sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.

