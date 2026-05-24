Erzurum'un yüksek kesimlerine baharın son haftasında kar yağdı

Erzurum'un yüksek kesimlerine ilkbaharın son haftasında kar yağdı. Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla beyaza bürünen Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü. Ayrıca merkezde yer yer sis etkili oldu.

