Fay hattı üzerindeki Erzurum'da "Deprem ve Zemin İstişare" toplantısı düzenlendi

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Erzurum Deprem ve Zemin İstişare Toplantısı düzenlendi.



Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, toplantının ülkenin geleceğini ilgilendiren, yakın zamanda yaşanan depremlerden dolayı her zaman gündemde olması gereken bir konu olduğunu söyledi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde şehirleri yeniden inşa ettiklerini belirten Baruş, "Ancak şehirleşmeyi sağlarken, binaları yeniden inşa ederken sadece sağlam olması değil, binaların zeminle bütünlük taşıması, yani zeminle birlikte değerlendirilerek inşa edilmesi çok önemli." dedi.



- "Erzurum sismik açıdan aktif bir kuşak üzerinde"



Baruş, Erzurum'un coğrafi konumuna dikkati çekerek, "Erzurum sismik açıdan aktif bir kuşak üzerinde. Bu gerçek şehrimiz açısından hem bir risk hem de sorumluluk anlamına geliyor. Tarihsel süreçte bölgemizde yaşanan depremler zemin yapısının yapılaşma kararları üzerindeki belirleyici etkisini defalarca acı şekilde bize hatırlatmıştır. Zemin etüdü teknik bir yükümlülük olmanın çok ötesinde insan hayatını doğrudan koruyan ve güvence altına alan bir mekanizmadır. Son yıllarda yaşanan depremler yapı zemin etkileşimi konusunda bilgimizi sınamış, denetim sürecindeki boşluklar nedenli ağır sonuçlara yol açabileceğini ortaya koymuştur. Erzurum olarak bu dersleri acıyla değil, önlem alarak karşılamak zorundayız." şeklinde konuştu.



Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla bu sürecin her aşamasında paydaş olmaya kararlı olduklarını ifade eden Baruş, şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, özellikle gençlerimizin bu süreçte aktif rol alması büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerimizde yetişen bilim insanları Erzurum'un güvenli geleceğini inşa edecek en önemli aktörlerdir. Erzurum'da alınacak kararların yalnızca bu şehir için değil, ülkemizin diğer bölgeleri için de örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Burada ortaya konulacak fikirler, hazırlanacak yol haritası ve uygulanacak eylem planı gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı daha dirençli bir Türkiye'ye katkı sağlayacaktır."



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini anımsatan Baruş, şunları kaydetti:



"Depremlerden sonra Malatya'yı ziyaret ettiğimde en çok hasar ve yıkım gören bölgelerde, maalesef zemin uyumlu binaların yapılmadığını bizzat müşahede ettim. Çok üzüldüm gerçekten, bu çalışmayı önceden yapsaydık, zeminle bina ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurabilseydik, o alanlara da tabii ki bina yapılabilir ama sağlıklı yapılan binalar bu şekilde hasar görmezdi. Kahramanmaraş Afşin'de de bulunduk, özellikle sahayı gezerek depremin nerelerde daha fazla hasar verdiğini gözlemledim. Baktık ki şehir eskiden kurulan, eski bile olsa metruk binalar çok hasar görmemiş ancak daha sonra şehrin genişleme alanlarına yapılan binalar, zeminle bina arasında sağlıklı ilişki kurulmadığı için son derece ağır hasar almıştı.



Bu tecrübeler bana gösterdi ki basit bir gözlemle bile bunu anlayabiliyorsak yapılacak bu bilimsel çalışmalarla konunun derinliğini anladıktan sonra inşaat çalışmalarını zeminle sağlıklı bir ilişki kurarak ilerletirsek depremden korkmamıza gerek yok. Deprem ülkemizin gerçeği ve bununla birlikte yaşamak zorundayız. Eğer zeminle ilişkiyi sağlayabilirsek gelecekte daha yaşanabilir bir Erzurum ve Türkiye'ye sahip olabiliriz."



- "Deprem öldürmez ama ihmal öldürür"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentte zemin konusunda önemli çalışmalar başlattıklarını anlattı.



Kurdukları laboratuvarla il genelinde zemin etüt kontrolleri yapıldığını dile getiren Sekmen, şu ifadeleri kullandı:



"Atatürk Üniversitemizle Deprem İzleme İstasyonu kurulması çalışmasını arkadaşlarımız yürütüyorlar. Deprem erken uyarı sistemi üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut yapıların sağlığını izleme çalışmalarını yürütüyoruz. Deprem öldürmez ama ihmal öldürür. Maalesef geçmişte yapılan yapı stoklarının sağlıklı olmadığını biliyoruz. Takribi olarak şehrimizde 15 bine yakın metruk binayı ya da yıkılması gereken binaları kamulaştırdık, yıktık. Ama hala devam eden, kooperatifler olarak yapılan veya bina olarak yapılan binalarla ilgili de aldığımız kararlarla onların da bir an önce yıkılıp yenilenmesi konusunda başta Yenişehir olmak üzere şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmaları yürütüyoruz."



Kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ettiklerini anlatan Sekmen, "Çöküntü alanı dediğimiz yerlere maalesef müteahhitler pek girmek istemiyor. Belediye olarak vatandaşla anlaşarak, öncülük yaparak biraz daha cazip hale getirmeye gayret ediyoruz. Önemli bir aşama kaydedildi. Şu anda şehrin 30-40 yerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ediyoruz. İki şirketimizle acil önlem kapsamında çalışmalara hız vermiş bulunuyoruz. İnşallah şimdi Gölbaşı Mahallesi'nde 5 bin civarında konut şehrimizde yapılacak. Bunların önemli bir kısmı şehir merkezinde diğer bir kısmı da taşrada." ifadelerini kullandı.



- "Güvenli alanlarda yapılaşmaya yön vermiş bulunuyoruz"



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yer Bilimsel Etüt Daire Başkanı Dr. Ayşe Çağlayan ise Bakanlık olarak afetlere dirençli yerleşim alanlarının seçimine yönelik çalışma yaptıklarını kaydetti.



Erzurum'da yaptıkları çalışmaları paylaşan Çağlayan, "2011 yılından bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon hektarlık alanda etütlerimizi tamamlamış ve güvenli alanlarda yapılaşmaya yön vermiş bulunuyoruz. Kentlerimizi dirençli hale getirirken yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de Erzurum'du. Bunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttük. Bu çalışmaları yaparken Palandöken, Uzundere, Aşkale, Pasinler, Yakutiye, Olur ve Horasan ilçelerinde yaklaşık 13 bin 755 hektarlık alanda yerleşime uygunluk değerlendirmesini tamamladık. Bu alanlarda afet tehlikelerini belirlemiş olduk." diye konuştu.

