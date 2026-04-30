Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Gülistan Doku'nun ailesinden DNA örnekleri alındı

        Gülistan Doku'nun ailesinden DNA örnekleri alındı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan'ın anne ve babasından DNA örnekleri alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 13:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülistan Doku'nun ailesinden DNA örnekleri alındı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan'ın anne ve babasından DNA örnekleri alındı.

        Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/6. maddesi gereğince "Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması" dolayısıyla eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ın kaybolduğu dönemde kullandığı siyah renkli otomobilin peşine düşen Başsavcılık, aracın olaydan sonra satıldığını ve aynı modelde bir araçla değiştirildiğini tespit etti. Aracı İstanbul'da bulan ekipler, detaylı inceleme için önce İstanbul'da, ardından Ankara'da yaklaşık bir haftalık detaylı çalışma yaptı.

        Araçtaki bulgularla karşılaştırılmak üzere Gülistan'ın annesi Bedriye ve babası Halit Doku'dan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda DNA örnekleri alındı.

        - 12 zanlı tutuklanmıştı

        Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

        Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Benzer Haberler

        Kadınlar için daha yaşanabilir kentler planlanıyor
        Kadınlar için daha yaşanabilir kentler planlanıyor
        EBB Dil Ve Edebiyat Konağı'nda Kut'ül Amâre Zaferi kutlandı
        EBB Dil Ve Edebiyat Konağı'nda Kut'ül Amâre Zaferi kutlandı
        Ahmet Sami için söylediler
        Ahmet Sami için söylediler
        Karayazı'da gölet taştı, yol ulaşıma kapatıldı
        Karayazı'da gölet taştı, yol ulaşıma kapatıldı
        TFF Başkan Vekili Otyakmaz'dan Başkan Mehmet Sekmen'e ziyaret
        TFF Başkan Vekili Otyakmaz'dan Başkan Mehmet Sekmen'e ziyaret
        Gezen tilki nasibini buldu
        Gezen tilki nasibini buldu