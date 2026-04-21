        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Gülistan Doku'nun ailesinin avukatından soruşturmaya ilişkin açıklama

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu dosyada gerçekten de kamuoyunda ve toplumda adalet duygusunu inciten pratikler gerçekleşmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inanç da pekişti." dedi.

        Giriş: 21.04.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Barosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 12 zanlının tutuklandığını hatırlattı.

        Soruşturmada 1 firarinin bulunduğunu ve 3 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anımsatan Çimen, "Bu dosyada gerçekten de kamuoyunda ve toplumda adalet duygusunu inciten pratikler gerçekleşmişti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inanç da pekişti." diye konuştu.

        Çimen, bir gazetecinin "Yeni gözaltılar olabilir mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

        "Şüphelilerin, yani faillerin verdiği beyanlar, bazı kişileri işaret ediyor. Orada görev alan dönemin kolluk amirlerinin, onların sorumlu olduğu söyleniyor. Bu yönüyle tabii onların da dosyaya dahil olması lazım. Durumlarını belirten dilekçe vermeleri gerekir. İkinci dalga operasyonu bekliyoruz çünkü dosyada gerçekten de tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi. Bu yönüyle dosyada görev almış Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın dönemi hariç, diğer dönemde görev yapmış tüm soruşturmacılar şu an şüphe altındadırlar. Yargılanıp aklanmaları gerekir."

        "Doku'nun cenazesinin nerede olduğuna" ilişkin soruya Çimen, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının, yürüttüğü soruşturma sonucunda, Doku ailesine kızlarının akıbetiyle ilgili tatmin edici bir bilgi vereceğine inanıyorum. Sabırlı olalım, soruşturmamız sürüyor, sonucunu bekleyelim." yanıtını verdi.

        Çimen, dönemin Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanma gerekçesiyle ilgili şunları kaydetti:

        "Tutuklama gerekçesiyle ilgili 4 madde var. Bu maddelerin sürekli bir ihlali var. Gerçek içtima burada uygulanması lazım. Tabii daha henüz eklenmeyen maddeler de var. Mesela şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Maktul Gülistan Doku, öncesinde şiddete uğruyor, cinsel saldırıya uğruyor, cinsel saldırı teşebbüsünde bulunuluyor, direndiği için saldırıya uğruyor. Saldırıya uğradığı için yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor ve hastanede yasa gereği dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor. Gülistan hakkında herhangi bir tedbir, koruma tedbiri vermiyor. Dolayısıyla sonrasında fail eksik kalan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku'nun yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Şimdi burada artık müşterek faillik yani garantörlük kapsamında Tuncay Sonel'in de insan öldürülmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır. Bu yönüyle biz insan öldürülme yönünden de onun tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Eski Tunceli Valisi Sonel, tutuklandı (4)
        Eski Tunceli Valisi Sonel, tutuklandı (4)
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
        GÜNCELLEME 3 - Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay...
        GÜNCELLEME 3 - Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay...
        Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi (3)
        Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi (3)
        Atatürk Üniversitesi ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi güçlü sağlık hizmet...
        Atatürk Üniversitesi ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi güçlü sağlık hizmet...
        Tuncay Sonel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Tuncay Sonel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi