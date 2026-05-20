        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri GÜNCELLEME - Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 01:02 Güncelleme:
        Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir de tabanca bulundu.

        Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi.

        Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

        Bülbül'ün ölümünün ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, olay yerinde 4 boş kovan buldu.

        Olaydan yaklaşık 2 saat önce ekiplerce Kurtuluş Mahallesi'nde bir çay ocağı önünde T.A'nın silahla (50) yaralandığı olayda da 2 boş kovan bulunmuştu.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kovanların aynı marka olduğunu tespit etti.

        Yapılan çalışmalarda 2 konuyu gerçekleştirenin İ.A. (40) olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi halasının evinde saklanırken yakaladı.

        Ayrıca İ.A'nın 19 suç kaydının olduğu ve Bülbül ile geçen yıl bir olaya karıştığı, aralarında da husumet olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Malatya'da korkutan deprem!
