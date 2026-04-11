GÜNCELLEME - Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 yolcu otobüsü ve 2 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.



Kar yağışının etkili olduğu Hacı Hamza Mahallesi mevkisinde kayarak yola paralel duran M.S.K'nin kullandığı 06 EJT 591 plakalı tıra arkadan gelen T.U. idaresindeki 06 FOH 810 plakalı yolcu otobüsü çarptı.



Seyir halindeyken kazayı fark edip yol kenarında duran A.T. yönetimindeki İran plakalı tıra da F.K'nin kullandığı 34 FMM 56 plakalı yolcu otobüsü vurdu.



İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Kazada otobüslerde bulunan H.B, Z.S, C.K, E.B. ve A.A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





- Hafif ticari araç kazaya karışan tıra çarptı



Bir süre sonra yolda seyir halinde bulunan 06 DBB 133 plakalı hafif ticari araç, kazaya karışan İran plakalı tıra çarptı.





İtfaiye ekipleri, Gülay Soydemir (56), Enis Kemal Ayran (4), N.Ç, T.S, T.A. ve A.Ç'yi sıkıştıkları hafif ticari araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Sağlık ekipleri, Ayran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, hastaneye kaldırılan yaralılardan Soydemir de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

