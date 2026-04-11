        GÜNCELLEME - Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 yolcu otobüsü ve 2 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 10:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 yolcu otobüsü ve 2 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

        Kar yağışının etkili olduğu Hacı Hamza Mahallesi mevkisinde kayarak yola paralel duran M.S.K'nin kullandığı 06 EJT 591 plakalı tıra arkadan gelen T.U. idaresindeki 06 FOH 810 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

        Seyir halindeyken kazayı fark edip yol kenarında duran A.T. yönetimindeki İran plakalı tıra da F.K'nin kullandığı 34 FMM 56 plakalı yolcu otobüsü vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Kazada otobüslerde bulunan H.B, Z.S, C.K, E.B. ve A.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        - Hafif ticari araç kazaya karışan tıra çarptı

        Bir süre sonra yolda seyir halinde bulunan 06 DBB 133 plakalı hafif ticari araç, kazaya karışan İran plakalı tıra çarptı.


        İtfaiye ekipleri, Gülay Soydemir (56), Enis Kemal Ayran (4), N.Ç, T.S, T.A. ve A.Ç'yi sıkıştıkları hafif ticari araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sağlık ekipleri, Ayran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, hastaneye kaldırılan yaralılardan Soydemir de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Deport edildi
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?

        Benzer Haberler

        Vali Aydın Baruş; polis haftası dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı
        Vali Aydın Baruş; polis haftası dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı
        ETÜ'lü gençlerden polislere anlamlı sürpriz
        ETÜ'lü gençlerden polislere anlamlı sürpriz
        AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu, "558 bin TL'lik cezayı üstleniyoruz"
        AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu, "558 bin TL'lik cezayı üstleniyoruz"
        Erzurum'da ulaşıma kar engeli Ağrı - Erzurum karayolunda araçlar 2 saat mah...
        Erzurum'da ulaşıma kar engeli Ağrı - Erzurum karayolunda araçlar 2 saat mah...
        Erzurum'da sağlıkçılar kar altında 126. kez Gazze için yürüdü
        Erzurum'da sağlıkçılar kar altında 126. kez Gazze için yürüdü
        Yağış kazayı beraberinde getirdi
        Yağış kazayı beraberinde getirdi