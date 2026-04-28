        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri GÜNCELLEME - Erzurum'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri için yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartı uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

        Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucunda düzenledikleri operasyonda, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 23 kadın kurtarıldı.

        Salonlarda yapılan aramalarda 470 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi. Konuyla ilgili 36 kişinin ifadesi alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        5 şüpheli hakkında ise hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

