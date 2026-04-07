GÜNCELLEME - Erzurum'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.



Yunus Emre Mahallesi'nde Cüneyt B. idaresindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil, sokakta bisiklet süren Abdulbaki Alperen Cellat'a (10) çarpıp kaçtı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan Cellat, Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazaya karışan otomobil ise polis ekiplerince kısa süre sonra Yakutiye ilçesinde yakalandı.



Cüneyt B. ile beraberindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt B, "Taksirle yaralamak" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan tutuklanan Cüneyt B'nin 1,79 promil alkollü olduğu ve ağır yaralanan Cellat'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

