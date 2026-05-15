İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum programı kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çiftçi, Özkaya ve beraberindekiler, merkezi ziyaret edip burada yürütülen faaliyetler ile sunulan hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu.



Kapalı devre kamera sistemi (CCTV) odası, avukat görüşme odaları, yemekhane, etkinlik alanları, revir, kapalı spor salonu, havalandırma alanları ve ortak kullanım alanlarını gezerek yetkililerden bilgi alan heyet, ayrıca etkinlik alanlarında barınan farklı uyruklardaki yabancılarla da bir araya geldi.



Hukuk ve insan haklarına saygı, kötü muameleye sıfır tolerans ve güvenli geri gönderme süreçleri esas alınarak faaliyet yürütülen merkezde barınma, beslenme, sağlık, hijyen, eğitim, tercümanlık ve sosyal faaliyet alanlarında sunulan hizmetlere ilişkin heyete bilgi verildi.



Anayasa, ilgili uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartları doğrultusunda faaliyet gösteren merkezde uygulanan güvenlik ve şeffaflık standartlarına ilişkin de heyete bilgi sunuldu.



Heyete ayrıca merkezlerin, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kamu Denetçiliği Kurumu ile uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetlendiğine ilişkin bilgi aktarıldı.



Ayrıca merkeze kabul sürecinde, yabancılara hak ve sorumlulukları 11 farklı dilde hazırlanan afiş ve broşürlerle aktarılıyor. Mahremiyet ilkesi gereği yatakhaneler hariç tüm alanlar 7 gün 24 saat kameralarla izleniyor, süreçlerin şeffaflığı kapsamında yaka kameraları da aktif olarak kullanılıyor.

