İlkbaharın son günlerinde Palandöken'de kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde ilkbahar mevsiminin son günlerinde kar yağışı etkili oldu.



Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken Dağı'nda yoğun sis de etkili oldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, her yıl binlerce turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü.

