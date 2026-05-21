Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Kara yollarında trafiği, yeşil sahalarda futbol maçlarını yönetiyor

        Kara yollarında trafiği, yeşil sahalarda futbol maçlarını yönetiyor

        TALHA KOCA - Erzurum'da görevli trafik polisi Burak Buğdalı, kara yollarında trafiği, yeşil sahalarda futbol maçlarını yönetiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kara yollarında trafiği, yeşil sahalarda futbol maçlarını yönetiyor

        TALHA KOCA - Erzurum'da görevli trafik polisi Burak Buğdalı, kara yollarında trafiği, yeşil sahalarda futbol maçlarını yönetiyor.

        Polisliğe 2018'de Isparta'da başlayan ve 2023'te memleketi Erzurum'a tayin olan 2 çocuk babası Buğdalı, aynı yıl sosyal medyada gördüğü bir ilanın ardından hakemlik için başvuruda bulundu.

        Gereken eğitimleri tamamlayan ve aynı yıl amatör müsabakalarda görev almaya başlayan Buğdalı, 3 yıldır hakemlik ve polislik mesleğini birlikte sürdürüyor.

        Haftanın 3 günü formda kalmak için yaklaşık 2 saat antrenman yapan Türkiye Futbol Federasyonunun lisanslı hakemi Buğdalı, gençlere örnek olmak istiyor.

        - "Severek yaptığım için tempo yormuyor"

        Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli Buğdalı, AA muhabirine, futbola ilgi duyduğunu ve alanında daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Buğdalı, polislik ve hakemliğin yoğun tempolu meslekler olduğunu belirterek, "İstirahat zamanlarımda hakemliği tercih sebebim futbol aşkı. Bu iki mesleğin birbirine benzer yanları sevgiyle yapılıyor olması. Severek yaptığım için bu tempo yormuyor ve mutluluk veriyor." dedi.

        - "Adalet ve tarafsızlık iki meslekte de en temel faktörlerden"

        Yardımcı hakem olarak da görev aldığını anlatan Buğdalı, şunları kaydetti:

        "Polis olarak hakemlik yapan büyüklerimizi görünce beni cezbetti. 2023'te sosyal medyadaki bir ilanla karar verip gerçeğe dönüştürdüm. Hakemliğe içimdeki sevgiden hobi olarak başladım ve içinde bulunmaktan keyif alıyorum. Hakemliğe trafik polisliğiyle benzer noktaları olduğunu düşündüğüm ve içimdeki futbol aşkından dolayı başladım. Adaleti sağlamak ve tarafsızlık polislikte olduğu gibi hakemlikte de en temel faktörlerden. Stres altında çalışılmasına rağmen hızlı şekilde en doğru kararı vermek çok önemli. Trafik polisiyken hatalı sürücülere kanuna göre işlem yapıldığı gibi hakemlikte ise futbol oyun kurallarına göre hareket edilmektedir."

        Buğdalı, iki görevini de severek yaptığını vurgulayarak, "Polislikte kıymetli vatandaşlarımızla, hakemlikte ise futbolcularla iletişimimi kuvvetli tutarak görev yapıyorum. Milli takımımızın katıldığı bir Dünya Kupası'nda Türk hakemi olarak görev yapmak isterim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Doğumlar dip yaptı
        Doğumlar dip yaptı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        'Palyaço'lu gönderme
        'Palyaço'lu gönderme
        "Sizi bekliyoruz"
        "Sizi bekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Erzurum merkezli suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Erzurum merkezli suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Oltu'da üniversitelilerin mezuniyet coşkusu
        Oltu'da üniversitelilerin mezuniyet coşkusu
        Yıl sonu sergisi şenliğe döndü
        Yıl sonu sergisi şenliğe döndü
        Karayazı'da nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendi
        Karayazı'da nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendi
        Atatürk Üniversitesinin 4 Projesine SESAME'den uluslararası destek
        Atatürk Üniversitesinin 4 Projesine SESAME'den uluslararası destek
        ESKİ, içme suyu analizlerinde teknolojik altyapısını güçlendirdi
        ESKİ, içme suyu analizlerinde teknolojik altyapısını güçlendirdi