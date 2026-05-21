TALHA KOCA - Erzurum'da görevli trafik polisi Burak Buğdalı, kara yollarında trafiği, yeşil sahalarda futbol maçlarını yönetiyor.



Polisliğe 2018'de Isparta'da başlayan ve 2023'te memleketi Erzurum'a tayin olan 2 çocuk babası Buğdalı, aynı yıl sosyal medyada gördüğü bir ilanın ardından hakemlik için başvuruda bulundu.



Gereken eğitimleri tamamlayan ve aynı yıl amatör müsabakalarda görev almaya başlayan Buğdalı, 3 yıldır hakemlik ve polislik mesleğini birlikte sürdürüyor.



Haftanın 3 günü formda kalmak için yaklaşık 2 saat antrenman yapan Türkiye Futbol Federasyonunun lisanslı hakemi Buğdalı, gençlere örnek olmak istiyor.



- "Severek yaptığım için tempo yormuyor"



Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli Buğdalı, AA muhabirine, futbola ilgi duyduğunu ve alanında daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Buğdalı, polislik ve hakemliğin yoğun tempolu meslekler olduğunu belirterek, "İstirahat zamanlarımda hakemliği tercih sebebim futbol aşkı. Bu iki mesleğin birbirine benzer yanları sevgiyle yapılıyor olması. Severek yaptığım için bu tempo yormuyor ve mutluluk veriyor." dedi.



- "Adalet ve tarafsızlık iki meslekte de en temel faktörlerden"



Yardımcı hakem olarak da görev aldığını anlatan Buğdalı, şunları kaydetti:



"Polis olarak hakemlik yapan büyüklerimizi görünce beni cezbetti. 2023'te sosyal medyadaki bir ilanla karar verip gerçeğe dönüştürdüm. Hakemliğe içimdeki sevgiden hobi olarak başladım ve içinde bulunmaktan keyif alıyorum. Hakemliğe trafik polisliğiyle benzer noktaları olduğunu düşündüğüm ve içimdeki futbol aşkından dolayı başladım. Adaleti sağlamak ve tarafsızlık polislikte olduğu gibi hakemlikte de en temel faktörlerden. Stres altında çalışılmasına rağmen hızlı şekilde en doğru kararı vermek çok önemli. Trafik polisiyken hatalı sürücülere kanuna göre işlem yapıldığı gibi hakemlikte ise futbol oyun kurallarına göre hareket edilmektedir."



Buğdalı, iki görevini de severek yaptığını vurgulayarak, "Polislikte kıymetli vatandaşlarımızla, hakemlikte ise futbolcularla iletişimimi kuvvetli tutarak görev yapıyorum. Milli takımımızın katıldığı bir Dünya Kupası'nda Türk hakemi olarak görev yapmak isterim." ifadelerini kullandı.

