        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı sona erdi

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 26) sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün işbirliği ve desteğiyle, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde, 5 üniversitenin paydaşlığında Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, iki gün boyunca yaklaşık 60 binin üzerinde öğrenci ve mezunu iş dünyası temsilcileriyle bir araya getirdi.

        Fuarda kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, stant açarak katılımcılarla buluştu.

        Program kapsamında kariyer söyleşileri, panel ve atölye çalışmaları düzenlendi, gençler sektör temsilcileriyle doğrudan görüşme imkanı buldu.

        Katılımcılar, staj ve iş imkanları konusunda da bilgi aldı.

        Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü, AA muhabirine, fuarda 200'ün üzerinde kamu kurumu, özel sektör temsilcisi ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığını söyledi.

        Öğrencilerin firmalarla daha aktif ve verimli iletişim kurabilmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler planladıklarını belirten Kulözü, şunları kaydetti:

        "Ankara'nın doğusundaki en büyük kariyer organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu fuar, bölge adına oldukça önemli. Sanayi bölgesinde yer almamamız nedeniyle öğrencilerimizin büyük firmalara erişimi zaman zaman zor olabiliyor. Bu organizasyonla öğrencilerimizi nitelikli firmalar ve sektör temsilcileriyle buluşturmayı hedefledik."

        Dün başlayan fuar, kapanış programının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

