Mühendisin tohum makinesine kaptırdığı bacağı, mikrocerrahiyle kesilmekten kurtarıldı

İLHAMİ ERKILIÇ - Karslı jeoloji mühendisi Rıdvan Aydın'ın tohum serpme makinesine kaptırdığı sol bacağı, Erzurum Şehir Hastanesinde zamanla yarışan doktorların gerçekleştirdiği mikrocerrahi ve doku nakliyle uzuv kaybından kurtarıldı.



Yaklaşık 10 gün önce 2 çocuk babası 37 yaşındaki Aydın, Kağızman ilçesine bağlı Ortaköy'deki tarlasına tohum ekmek istedi.



Tutukluk yapan tohum serpme makinenin alt kısmına sol ayağıyla müdahale eden Aydın, bir anlık dalgınlıkla alt bacağını makinenin dönen bıçaklarına kaptırdı.



Bacağında derin kesiler oluşan Aydın, Kars Harakani Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından acil olarak ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.



Burada Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mert Demir ve ekibince ameliyata alınan Aydın'a, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatta mikrocerrahi ve doku nakilleri yapıldı.



Aydın, zamanla yarışan doktorların erken müdahalesiyle uzuv kaybı riskinden kurtarıldı.



- "Hastanın bacağını kesilmekten kurtardık"



Dr. Demir, AA muhabirine, Aydın'ın uyluk kemiğinin orta kısmından ayak bileğine kadar çeşitli kas ve doku defektleri (hasarlar) olduğunu söyledi.



Enfeksiyon riskini kontrol altına aldıktan sonra hastayı acil ameliyata aldıklarını anlatan Demir, "Ameliyatta kas defekti olan bölgeleri onardık, enfeksiyonlu alanları temizledik. Mikrocerrahi kullanarak flep ve deri grefti operasyonları uyguladık. Deri naklini sağ uyluk ön yüzünden gerçekleştirdik. Kas enfeksiyonları hızla ilerliyor, eğer geç kalınsaydı hastanın bacağını kaybetme riski vardı. Mikrocerrahi ve greft operasyonlarıyla hastanın bacağını kesilmekten kurtarmış olduk." bilgisini verdi.



Demir, bu tarz ameliyatların kolay olmadığını, plastik cerrahi kliniği olarak sadece Erzurum halkına değil Doğu Anadolu'dan hastalara da hizmet verdiklerini belirterek, Aydın'ı bayramda evine göndereceklerini aktardı.



Bacağı kesilmekten kurtarılan Aydın da başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü anlatarak, "Tohum serpme makinesinin alt tarafı açılmayınca ayağımla açmaya çalıştım, makineye pantolonumu, ayağımı kaptırdım. Şükür kemikte ve damarlarda çok zarar olmadı." diye konuştu.



- "Bir anlık dalgınlıktı"



Erzurum Şehir Hastanesindeki hizmetlerden, doktor ve personelden çok memnun kaldığını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:



"Köy işleri insanı yoruyor. Biraz yorgunluk vardı ama olacağı varmış. Bir anlık dalgınlıktı, başka bir aletle makinenin tutukluk yapan yeri açacaktım, tam ayağımla müdahale etmekten vazgeçmek üzereyken saniyeler içinde pantolonumu kaptırdım. Ameliyat sonrası her gün geçtikçe daha iyiye gidiyor, kızlarımı özledim, onlara kavuşacağım günü bekledim. Olayı çok ucuz atlattım, ayağımın dizden itibaren kesilme ihtimali yüksekti. Mert hocamız sağ olsun kesilmekten kurtardı. Bu bayram çifte bayram yaşayacağız inşallah."



Aydın, nakil sürecine destek veren AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a teşekkür etti.



Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da güçlü altyapısı ve tecrübeli hekim kadrosuyla Erzurum Şehir Hastanesinin bölge illerinden gelen ağır travma hastalarına da hizmet verdiğini belirterek, "Hastamızın uzvunun kurtarılması, ekiplerimizin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde mümkün oldu. Doktor ve personelimizi tebrik ederek, hastamıza sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullandı.

