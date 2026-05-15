Narman Diyanet Gençlik Merkezi gençlere ev sahipliği yapıyor
Erzurum'un Narman ilçesindeki Diyanet Gençlik Merkezi, eğitici ve sosyal içerikli faaliyetlerle gençlere ev sahipliği yapıyor.
İlçe Müftülüğü tarafından açılan merkezde, yürütülen "Hem Eğleniyoruz Hem Öğreniyoruz" projesi kapsamında gençlere hem eğitici hem de sosyal içerikli faaliyetler sunuluyor.
Proje çerçevesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi, sohbet programları, bilgisayar oyunları, masa tenisi, langırt ve el becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Gençlerin güvenli ve verimli bir ortamda vakit geçirmelerini amaçlayan merkez, öğrencilerin sosyalleşmesine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğlence ile eğitimi bir araya getiren faaliyetler sayesinde gençler, okul sonrası zamanlarını daha kaliteli değerlendirme fırsatı buluyor.
İlçe Müftüsü Sezgin Kezgin, gençlere yönelik sosyal ve eğitsel hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.
Gençlerin merkeze gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Kezgin, bu tür projelerin ilçedeki gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.
