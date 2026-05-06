        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Palandöken'de kayak sezonu tamamlandı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de, 2025 yılının aralık ayında başlayan kayak sezonu sona erdi.

        Giriş: 06.05.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, 18 Aralık'ta başlayan sezon hareketli geçti.

        Yurt içinden ve dışından çok sayıda misafiri ağırlayan ve otellerin büyük oranda sezonu dolu geçirdiği merkezde, havaların ısınması nedeniyle kayak sezonu tamamlandı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ tarafından işletilen merkezde, yaz boyunca yeni sezon için hazırlık yapılacak.

        Meteoroloji verilerine göre, Palandöken'de 97 santimetre kar örtüsü bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

