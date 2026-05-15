Sağlık hizmetinde sınırları aşan Erzurum Şehir Hastanesi, bölgenin çekim merkezi oldu

İLHAMİ ERKILIÇ - İleri teknoloji altyapısı ve robotik cerrahi uygulamalarıyla dikkat çeken 1670 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi, başvuruların yüzde 45'inin il dışından gelmesiyle Doğu Anadolu ve komşu ülkeler için bölgesel bir sağlık çekim merkezi konumuna ulaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında, Sağlık Bakanlığınca yaptırılarak 2020'de hizmete açılan 420 bin metrekare alana sahip hastane, 13 bloktan oluşuyor.



Doğu Anadolu'daki illerin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan, Ermenistan ve İran gibi ülkelerden hastaları ağırlayan hastanede, tam donanımlı acil sağlık kompleksi, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Merkezi, diyaliz, evde sağlık hizmetleri, fizik tedavi, kronik yara birimi, yanık tedavi merkezi, radyasyon onkoloji, robotik cerrahi, nükleer tıp, suda doğum, ergoterapi, anne oteli, gebe okulu ve tüp bebek merkezi gibi çok sayıda nitelikli birim bulunuyor.



- Hastane, 1248 sismik izolatörlü yapısıyla güven veriyor



Üstün teknolojiye sahip tıbbi cihaz ve yaşam destek üniteleri, yoğun bakım odası olarak da kullanılan tek kişilik hasta odaları, 1248 sismik izolatörlü yapısıyla depremlerde dahi kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek altyapıya sahip hastanede 6 yılda 14 milyona yakın hastaya poliklinik hizmeti sunuldu.



Günlük ortalama 10 bin civarında poliklinik hizmeti verilen hastaların yaklaşık yüzde 45'inin il dışından olması, hastaneyi çevre iller ve komşu ülkeler için bölgesel çekim merkezine dönüştürdü.



Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, AA muhabirine, 2020 yılında açılan hastanede, bugüne kadar 13 milyon 850 bin hastaya hizmet sunulduğunu belirterek, "6 yılda yaklaşık 360 bin hastaya cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Yurt dışı hastalarımızın çoğu cerrahi müdahale için geliyor, 6 yılda yalnızca cerrahi müdahale uygulanan 6 binin üzerinde yurt dışı hastamız oldu." dedi.



- Hastane pandemide can kurtarıcı rolü üstlendi



Pandemide hastanenin can kurtarıcı rolü üstlendiğine işaret eden Fakirullahoğlu, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımızın 'hayalim dediği' şehir hastanelerinin güzel tecellisi oldu. Bir pandemi atlattık, o dönemde hastanemiz faaliyetteydi ve hasta odalarını yoğun bakım odası olarak kullandık. Hastanemiz sismik izolatörlü sisteme sahip. Allah muhafaza olası depremde teknik aksaklığa sebep olmadan hizmetler devam edebiliyor."



Sağlık Bilimleri Üniversitesiyle işbirliği içindeki hastanenin 3. basamak üniversite hastanesi olduğunu aktaran Fakirullahoğlu, hastanede 9 profesör, 35 doçent, 11 doktor öğretim üyesi, 356 uzman doktor, 140 asistan, 71 pratisyen hekim, 1471 ebe ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin 624 personelle hizmet verdiklerini dile getirdi.



- "Ankara'dan Doğu'ya robotik cerrahi uygulanan tek hastaneyiz"



Hastanede yıllardır robotik cerrahiyle hizmet verdiklerini işaret eden Fakirullahoğlu, "Ankara'dan Doğu'ya robotik cerrahi uygulanan tek hastaneyiz. Robotik cerrahiyi genel cerrahi, üroloji, gastroenteroloji, kadın doğum, kalp damar ile göğüs cerrahisinde aktif kullanıyoruz, bu alanda Türkiye genelinden birçok hastayı da kabul ediyoruz. Poliklinik hizmeti verdiğimiz vatandaşların kayıtlı adreslerine baktığımızda, hastaların yüzde 45'i il dışından." ifadelerini kullandı.



- Hastalar hizmetten memnun



Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen Nuru Muradov da hizmetlerden memnun kaldığını belirterek, "Tedavimizi olduk, burada kendi yurdumuzda gibi hissediyoruz. Türkiye-Azerbaycan dostluğu ebedidir. Güzel karşılandığımız için sürekli burayı tercih ediyoruz." dedi.



Hastalardan Mesude Özdemir ise hastaneden memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Herkesten Allah razı olsun, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Hastalar olarak çok memnunuz. Güler yüzlü sağlık personeli var. Devletimize her zaman duacıyız." diye konuştu.

