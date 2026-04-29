        Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, şampiyonluk kupasını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk kupasını aldı.

        Mavi-beyazlı futbolcu, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen kutlamaya üstü açık otobüsle geldi.

        Burada düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları mehteran ve zeybek ekibi ile Büyükşehir Belediyesi bar ekibinin gösterisiyle başladı.

        Alanı dolduran binlerce mavi-beyazlı taraftar, vinçlerle alana asılan "Bir dadaş gibi" ve "Nesilden nesile büyüyor sevdan" pankartlarıyla takımlarının şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

        Kutlama töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Erzurum temsilcisinin özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği başarıya dikkat çekti.

        Mavi-beyazlı takımın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Otyakmaz, "Gösterilen başarılı performans ile şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak eden sizleri, takımınızı, malzemecisinden yönetimine kadar özellikle Ahmet Dal başkanımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu şampiyonlukta emeği geçen onursal başkan Mehmet Sekmen'e, değerli parti başkanlarına,Türk futboluna vermiş olan herkese desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu şampiyonluk hayırlı olsun. Bu gardaştan da dadaşlara selam olsun." diye konuştu.

        Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de şampiyonluk kutlamaları nedeniyle heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bugün burada sadece bir şampiyonluğu değil, bir kupanın etrafında değil, bir şehrin, bir idealin önünde, özünde toplanmış bulunuyoruz. Biz yılmadık. Biliyoruz ki bu şehrin ruhunda birlik, beraberlik, ruh, heyecan ve başarı var. Bu şehrin ruhunda gayret var. Hep beraber bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız. Çünkü bu şehrin ruhunda şampiyonluk var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ruh, ideal, azim var. İnşallah biz bu ruhu, bu ideali yeniden ayağa kaldırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Kulüp başkanı Ahmet Dal ise şampiyonluğun bir günde kazanılmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu başarı yılların emeğiyle, sabrıyla ve alın teriyle yoğruldu. Zor zamanlardan geçtik. Eleştirildik, tezahüratlarla karşılandık. Yorulduk, yıprandık ama bu sevdaya, bu armaya hizmet etmekten hiç vazgeçmedik. Bu takımı tarihi şampiyonluğa kavuşturmaya olan inancımızdan asla vazgeçmedik. Çünkü biz biliyorduk bu arma pes etmeyi bilmez, bu şehir diz çökmez. Bugün geldiğimiz nokta asla tesadüf değil. Bu başarı hepimizin ve bu daha başlangıç. Erzurumspor'umuzu layık olduğu yerlere taşımak için hep beraber aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz."

        Konuşmaların ardından sahneye tek tek çağrılan teknik heyet ve futbolculara madalyaları ve şampiyonluk kupası verildi.

        Havai fişek gösterileriyle süren kutlamalar, şarkıcı Merve Özbey konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

